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В Украине выросли пенсии: сколько получают пенсионеры в середине 2025 года

Пенсии в Украине выросли более чем на 10%

15 июля 2025, 15:15
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Кравцев Сергей

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат. Средний размер в Украине на 1 июля достиг 6 410,17 гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом ссвидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В Украине выросли пенсии: сколько получают пенсионеры в середине 2025 года

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

По данным ПФУ, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 621,12 гривен или на 10,7%.

По сравнению с размером пенсий год назад (в июле 2024 года) пенсии выросли на 10,2%. При этом потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

При этом первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Это была индексация. До конца года повышений не планируется.

"С нормативной законодательной точки зрения не предусмотрено ее проведение нескольких индексаций в течение года", — отметила чиновница.

Распределение пенсионеров на 1 июля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим: по возрасту — 72,82%; по инвалидности — 14,90%; в случае потери кормильца — 6,63%; за выслугу лет — 5,09%; социальные пенсии — 0,52%; пожизненное содержание судей — 0,04%.

Читайте также на портале "Комментарии" — благодаря закону №2506-IX украинцы могут повлиять на свою пенсию и увеличить ее размер. В Украине вступили в силу изменения в пенсионное законодательство, позволяющие оптимизировать расчет заработной платы, который является одним из ключевых факторов в формуле начисления пенсии.

Благодаря изменениям в законодательство возникла возможность исключения из расчета пенсии периодов с низкими доходами, пришедшимися на военное положение. Многие украинцы в эти годы потеряли работу или работали за минимальную зарплату, что могло существенно снизить будущие пенсионные начисления. Теперь эти периоды могут быть официально не учтены в формуле исчисления средней заработной платы.




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Источник: https://www.pfu.gov.ua/2173217-informatsiya-shhodo-chyselnosti-pensioneriv-za-vydamy-ta-rozmiramy-pryznachenyh-pensij-stanom-na-1-lypnya-2025-roku/
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