В Украине выросло количество поддельных денег: какие банкноты выбирают мошенники

По данным Национального банка Украины, количество поддельных гривен в 2024 году ощутимо возросло, хотя и остается контролируемым. Чаще фальсифицировали банкноты номиналом 500 и 200 гривен. Эксперты объясняют это адаптацией злоумышленников к новым реалиям. Как распознать подлог и уберечь себя от мошенников разбирались "Комментарии", ссылаясь на НБУ.

Фото: НБУ

В Украине на 1 миллион настоящих гривневых банкнот приходилось около 5,1 поддельных. Это более высокий показатель, чем в предыдущие годы, но все равно ниже уровня подделок, который наблюдался до войны. К примеру, в 2021 году этот показатель достигал 7,1 поддельной банкноты на миллион.

Особенно часто подделываются банкноты номиналами 500 грн и 200 грн, которые составляют большую часть попадающих в обращение фальшивок. Это обусловлено высоким спросом на банкноты из-за их распространенности в повседневных расчетах. В то же время, фальшивок с низким номиналом (1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн) значительно меньше — всего 4% от общего количества.

Больше подделывают банкноты старого образца, тогда как новые гривневые банкноты с усовершенствованной защитой занимают лишь 5,5% среди подделок. Это означает, что фальшивомонетчики пытаются обходить систему за счет менее сложных для подделки банкнот. Однако новые банкноты, введенные в обращение между 2015 и 2020 годами, имеют усовершенствованный дизайн и специальные защитные элементы, что делает их значительно более тяжелыми для подделки.

Интересно, что в 2024 году поддельные иностранные банкноты составляли менее 1% общего количества фальшивых денег, с большинством подделок среди долларов США. Европейские евробанкноты были менее популярны среди фальшивомонетчиков.

Несмотря на низкий уровень подделок иностранных валют, Национальный банк Украины рекомендует не совершать валютно-обменные операции из-за ненадежных источников и всегда проверять валюту в лицензированных обменниках.

Что делать, если есть сомнения в подлинности денег? Важно всегда внимательно проверять банкноты при расчетах. Для этого следует обращать внимание на защитные элементы, такие как водяные знаки, голографические элементы и специальные защитные ленты. Если есть сомнения, следует обратиться в банк, где проведут исследования и возместят денежные средства, если банкноты окажутся настоящими.

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