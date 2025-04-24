В Верховной Раде объяснили, угрожает ли Украине дефолт: когда закончится время

Издание Financial Times сообщило, что Украине не удалось договориться с инвесторами по реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов. Если же соглашение не будет достигнуто до конца мая, то Киев должен объявить дефолт. Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк объяснил ситуацию.

Угрожает ли Украине дефолт. Фото из открытых источников

Как объясняет Ярослав Железняк, выплата касается так называемых ВВП-варантов, которые были привязаны к росту бюджета ВВП Украины более чем на 3%. По его словам, украинский ВВП действительно превысил эти цифры в 2023 году, однако это произошло после резкого падения в 2022 из-за полномасштабного вторжения России.

"Речь о 600 млн долларов. У нас правда ВВП на 5,5% вырос в 2023-м. Просто потому, что в 2022-м падение было -30%", — пишет нардеп.

Железняк объясняет, что у Украины есть время до 31 мая, чтобы договориться о реструктуризации долга. По его словам, пока правильно говорить, что Украина "пока не договорились" с инвесторами, а не договорилась вообще. Кроме того, Железняк считает, что для населения это не повлияет.

"Здесь даже вопрос не о деньгах, а о справедливом и равном отношении ко всем кредиторам. Практически это для нас, граждан, ничего не значит. Тем более паниковать не надо. Еще будут переговоры", — добавил народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде заговорили о налогах с биткоинов. Ожидается, что решение будет иметь переходный период для перехода на налоги на криптовалюту в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе пророчат России 100%-й дефолт. Это связано с решением президента США Дональда Трампа.