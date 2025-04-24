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В Верховной Раде объяснили, угрожает ли Украине дефолт: когда закончится время

Ярослав Железняк рассказал, сколько времени осталось Украине, чтобы договориться о реструктуризации долга.

сегодня, 17:20
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Автор:
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Slava Kot

Издание Financial Times сообщило, что Украине не удалось договориться с инвесторами по реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов. Если же соглашение не будет достигнуто до конца мая, то Киев должен объявить дефолт. Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк объяснил ситуацию.

В Верховной Раде объяснили, угрожает ли Украине дефолт: когда закончится время

Угрожает ли Украине дефолт. Фото из открытых источников

Как объясняет Ярослав Железняк, выплата касается так называемых ВВП-варантов, которые были привязаны к росту бюджета ВВП Украины более чем на 3%. По его словам, украинский ВВП действительно превысил эти цифры в 2023 году, однако это произошло после резкого падения в 2022 из-за полномасштабного вторжения России.

"Речь о 600 млн долларов. У нас правда ВВП на 5,5% вырос в 2023-м. Просто потому, что в 2022-м падение было -30%", — пишет нардеп.

Железняк объясняет, что у Украины есть время до 31 мая, чтобы договориться о реструктуризации долга. По его словам, пока правильно говорить, что Украина "пока не договорились" с инвесторами, а не договорилась вообще. Кроме того, Железняк считает, что для населения это не повлияет.

"Здесь даже вопрос не о деньгах, а о справедливом и равном отношении ко всем кредиторам. Практически это для нас, граждан, ничего не значит. Тем более паниковать не надо. Еще будут переговоры", — добавил народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде заговорили о налогах с биткоинов. Ожидается, что решение будет иметь переходный период для перехода на налоги на криптовалюту в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе пророчат России 100%-й дефолт. Это связано с решением президента США Дональда Трампа.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/12340
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