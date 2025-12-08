Украинцам следует готовиться к ощутимому росту цен на топливо. Как сообщили в Национальном банке Украины, с 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором предстоящего удорожания топлива, передает Судебно-юридическая газета.

Водителям приготовиться: с 1 января вырастет стоимость топлива

В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок будет оставаться относительно стабильным.

Что говорят в Нацбанке

В НБУ отмечают: новые акцизные ставки повысят налоговую нагрузку на горючее и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.

"Запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обуславливать ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время, ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", — говорится в сообщении регулятора.

Как именно изменятся акцизы с 2026 года

По действующему законодательству с 1 января 2026 года ставки акцизного налога будут повышены для всех основных видов топлива:

Бензин: с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л

Дизель: с 215,7 до 253,8 евро за 1000 л

Автогаз: со 173 до 198 евро за 1000 л

Что это значит для потребителей

Краткосрочно (2024-2025): резких колебаний на рынке топлива не прогнозируют.

С 2026 года: украинских АЗС стоит ожидать постепенного, но ощутимого подорожания горючего.

Долгосрочно: повышение акцизов может повлиять на цены несколько лет подряд.

На сколько ориентировочно подорожает топливо

Ожидаемое подорожание топлива из-за роста оптовых цен: бензин – на 1,5–2,5 грн/л, дизель – на 2–3 грн/л, автогаз – на 1–1,8 грн/л.

