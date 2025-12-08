Українцям варто готуватися до відчутного зростання цін на пальне. Як повідомили у Національному банку України, з 1 січня 2026 року набуде чинності підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання пального, передає Судово-юридична газета.

Водіям приготуватися: з 1 січня зросте вартість пального

Водночас до кінця 2025 року НБУ не очікує різких стрибків вартості на АЗС: ринок залишатиметься відносно стабільним.

Що кажуть у Нацбанку

У НБУ наголошують: нові акцизні ставки підвищать податкове навантаження на пальне та відповідно пришвидшать зростання цін у середньостроковій перспективі.

"Заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме прискорення зростання цін на нього в наступні роки. Водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними", — йдеться в повідомленні регулятора.

Як саме зміняться акцизи з 2026 року

За чинним законодавством, з 1 січня 2026 року ставки акцизного податку будуть підвищені для всіх основних видів пального:

Бензин: з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 л

Дизель: з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 л

Автогаз: з 173 до 198 євро за 1 000 л

Що це означає для споживачів

Короткостроково (2024–2025): різких коливань на ринку пального не прогнозують.

З 2026 року: на українських АЗС варто очікувати поступового, але відчутного подорожчання пального.

Довгостроково: підвищення акцизів може вплинути на ціни впродовж кількох років поспіль.

На скільки орієнтовно подорожчає паливо

Очікуване подорожчання пального через зростання оптових цін: бензин — на 1,5–2,5 грн/л, дизель — на 2–3 грн/л, автогаз — на 1–1,8 грн/л.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на ринках, у магазинах і навіть у дрібних кіосках – продавці готуються до традиційного грудневого стрибка цін. Салати, випічка, м’ясо — те, що українці звикли бачити на новорічному столі, вже зараз поволі починає дорожчати.