logo

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Введены в обращение новые 10-гривневые монеты: Нацбанк сообщил детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Введены в обращение новые 10-гривневые монеты: Нацбанк сообщил детали

Национальный банк основал новую серию оборотных памятных монет «Мы сильны. Мы вместе»

1 декабря 2025, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Национальный банк вводит в обращение новую тематическую серию оборотных памятных монет "Мы сильны. Мы вместе". Она посвящена единству Украины, ее неделимости и территориальной целостности.

Введены в обращение новые 10-гривневые монеты: Нацбанк сообщил детали

Монеты новой серии. Фото: из открытых источников

По словам главы НБУ Андрея Пышного, новые монеты напоминают, что территориальная целостность как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должна оставаться неизменной.

"У каждого региона Украины есть своя история, но все мы – соборные и единственные", – отметил презентации монет Андрей Пышный.

Национальный банк будет выпускать оборотные памятные монеты этой серии в течение следующих двух лет. Их планируют посвятить каждой области Украины. В общей сложности в этой серии в обращение будет введено 54 млн монет.

Презентацию монет НБУ провел 1 декабря в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года о принятии Акта провозглашения независимости.

В обращении теперь появились первые три памятные монеты из новой серии номиналом 10 гривен. Они посвящены первым оказавшимся в эпицентре российской агрессии регионам:

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым";

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область";

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Луганская область".

Аверс монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. А на реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Национальный банк Украины готовится окончательно попрощаться с советским наследием в денежной системе под названием "копейка". Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что уже в ближайшее время разменная монета украинской гривны может сменить название. Вместо "копейки" будет "шаг".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
Теги:

Новости

Все новости