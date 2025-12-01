Введены в обращение новые 10-гривневые монеты: Нацбанк сообщил детали

Национальный банк вводит в обращение новую тематическую серию оборотных памятных монет "Мы сильны. Мы вместе". Она посвящена единству Украины, ее неделимости и территориальной целостности.

Монеты новой серии. Фото: из открытых источников

По словам главы НБУ Андрея Пышного, новые монеты напоминают, что территориальная целостность как непоколебимый принцип, запечатленный в Конституции Украины, должна оставаться неизменной.

"У каждого региона Украины есть своя история, но все мы – соборные и единственные", – отметил презентации монет Андрей Пышный.

Национальный банк будет выпускать оборотные памятные монеты этой серии в течение следующих двух лет. Их планируют посвятить каждой области Украины. В общей сложности в этой серии в обращение будет введено 54 млн монет.

Презентацию монет НБУ провел 1 декабря в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года о принятии Акта провозглашения независимости.

В обращении теперь появились первые три памятные монеты из новой серии номиналом 10 гривен. Они посвящены первым оказавшимся в эпицентре российской агрессии регионам:

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым";

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область";

▪️"Мы сильны. Мы вместе. Луганская область".

Аверс монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. А на реверсе изображена стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Национальный банк Украины готовится окончательно попрощаться с советским наследием в денежной системе под названием "копейка". Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что уже в ближайшее время разменная монета украинской гривны может сменить название. Вместо "копейки" будет "шаг".