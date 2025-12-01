logo_ukra

Уведено в обіг нові 10-гривневі монети: Нацбанк повідомив деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Уведено в обіг нові 10-гривневі монети: Нацбанк повідомив деталі

Національний банк започаткував нову серію обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом»

1 грудня 2025, 20:35
Національний банк уводить в обіг нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Вона присвячена єдності України, її неподільності та територіальній цілісності.

Уведено в обіг нові 10-гривневі монети: Нацбанк повідомив деталі

Монети нової серії. Фото: з відкритих джерел

За словами голови НБУ Андрія Пишного, нові монети нагадують, що територіальна цілісність як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. 

"Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні  та єдині", – наголосив на презентації монет Андрій Пишний.

Національний банк випускатиме обігові пам’ятні монети цієї серії упродовж наступних двох років. Їх планують присвятити кожній області України. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет. 

Презентацію монет НБУ провів 1 грудня, у річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року про прийняття Акта проголошення незалежності.

В обігу відтепер з’явилися перші три пам’ятні монети з нової серії номіналом 10 гривень. Вони присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії: 

▪️“Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим”;

▪️“Ми сильні. Ми разом. Донецька область”;

▪️“Ми сильні. Ми разом. Луганська область”.

Аверс монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. А на реверсі зображено стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Національний банк України готується остаточно попрощатися з радянською спадщиною в грошовій системі під назвою "копійка". Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що вже найближчим часом розмінна монета української гривні може змінити назву. Замість "копійки" буде "шаг". 



Джерело: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
