Уведено в обіг нові 10-гривневі монети: Нацбанк повідомив деталі

Національний банк уводить в обіг нову тематичну серію обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом". Вона присвячена єдності України, її неподільності та територіальній цілісності.

Монети нової серії. Фото: з відкритих джерел

За словами голови НБУ Андрія Пишного, нові монети нагадують, що територіальна цілісність як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним.

"Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині", – наголосив на презентації монет Андрій Пишний.

Національний банк випускатиме обігові пам’ятні монети цієї серії упродовж наступних двох років. Їх планують присвятити кожній області України. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет.

Презентацію монет НБУ провів 1 грудня, у річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року про прийняття Акта проголошення незалежності.

В обігу відтепер з’явилися перші три пам’ятні монети з нової серії номіналом 10 гривень. Вони присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії:

▪️“Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим”;

▪️“Ми сильні. Ми разом. Донецька область”;

▪️“Ми сильні. Ми разом. Луганська область”.

Аверс монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. А на реверсі зображено стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

