Биткойн достиг нового дна: что происходит с криптовалютой и почему она стремительно падает

Биткоин резко теряет позиции и впервые с ноября 2024 года опустился ниже психологической отметки в 70 тысяч долларов. 5 февраля курс крупнейшей криптовалюты мира снизился до 69 858 долларов, а общая капитализация крипторынка сократилась до 2,4 трлн долларов. Почему же биткойн начал так резко падать именно сейчас.

Почему происходит падение биткоина. Фото из открытых источников

За неделю биткоин подешевел почти на 8%, а с начала года его потери составили около 20%. Инвесторы все чаще говорят о поиске "дна" после длительного периода роста, который подпитывался избыточной ликвидностью на глобальных рынках.

Ключевым фактором нынешнего обвала биткоина аналитики называют изменение ожиданий монетарной политики США. После назначения Дональдом Трампом Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы рынки начали закладывать сценарий более жесткой финансовой политики. В частности, речь идет о возможном сокращении баланса ФРС и сворачивании многолетнего количественного смягчения.

"Криптовалюты широко рассматриваются как бенефициары большого баланса, поскольку они имели тенденцию к росту, когда Федеральная резервная система вливала ликвидность на денежные рынки, поддерживая спекулятивные активы", – пишет Reuters.

Другими словами, криптовалюта была предохранительным клапаном, гарантировавшим, что новые деньги должны были куда-то уйти, не влияя на инфляцию. В то же время сокращение денежной массы и укрепление доллара создают для крипторынка неблагоприятную среду.

Падение курса биткойна ниже 70 000 тысяч долларов

"Рынок боится "ястребиной" ФРС. Меньший баланс не предоставит никаких преимуществ криптовалютам", — объясняет аналитик Julius Baer Мануэль Вильегас Франчески.

По данным CoinGecko, от октябрьского пика в 4,379 триллиона долларов глобальный крипторынок уже потерял почти 1,9 трлн долларов капитализации. Это значит, что рынок уже упал на 43%. Кроме того, только за последний месяц падением биткойна было уничтожено около 800 млрд долларов. Аналитики называют ситуацию резкой коррекцией, которая может затянуться, если финансовая политика США будет оставаться жесткой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья Трампа резко потеряла миллиард долларов на криптовалюте.

Также "Комментарии" писали о том, кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире.