Біткойн досяг нового дна: що відбувається з криптовалютою і чому вона стрімко падає

Біткоїн різко втрачає позиції та вперше з листопада 2024 року опустився нижче психологічної позначки у 70 тисяч доларів. 5 лютого курс найбільшої криптовалюти світу знизився до 69 858 доларів, а загальна капіталізація крипторинку скоротилася до 2,4 трлн доларів. Чому ж біткойн почав так різко падати саме зараз.

Чому відбувається падіння біткоїна. Фото з відкритих джерел

За тиждень біткоїн подешевшав майже на 8%, а з початку року його втрати сягнули близько 20%. Інвестори дедалі частіше говорять про пошук "дна" після тривалого періоду зростання, який підживлювався надлишковою ліквідністю на глобальних ринках.

Ключовим чинником нинішнього обвалу біткоїна аналітики називають зміну очікувань щодо монетарної політики США. Після призначення Дональдом Трампом Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи ринки почали закладати сценарій жорсткішої фінансової політики. Зокрема йдеться про можливе скорочення балансу ФРС та згортання багаторічного кількісного пом’якшення.

"Криптовалюти широко розглядаються як бенефіціари великого балансу, оскільки вони мали тенденцію до зростання, коли Федеральна резервна система вливала ліквідність на грошові ринки, підтримуючи спекулятивні активи", – пише Reuters.

Іншими словами, криптовалюта була запобіжним клапаном, який гарантував, що нові гроші мали куди піти, не впливаючи на інфляцію. Натомість скорочення грошової маси та зміцнення долара створюють для крипторинку несприятливе середовище.

Падіння курсу біткойна нижче 70 000 тисяч доларів

"Ринок боїться "яструбиної" ФРС. Менший баланс не надасть жодних переваг криптовалютам", — пояснює аналітик Julius Baer Мануель Вільєгас Франчески.

За даними CoinGecko, від жовтневого піка в 4,379 трильйона доларів глобальний крипторинок уже втратив майже 1,9 трлн доларів капіталізації. Це означає, що ринок вже впав на 43%. Крім того, лише за останній місяць падінням біткойна було знищено близько 800 млрд доларів. Аналітики називають ситуацію різкою корекцією, яка може затягнутися, якщо фінансова політика США залишатиметься жорсткою.

