Будут ли задержки по зарплате и скачок цен: почему теперь все зависит от парламента

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Кравцев Сергей
Зарплата учительницы в Украине нынешней осенью зависит от посылки из Китая. Не образно, а через бюджетный механизм и министр финансов вчера описал его на комитете Совета без эвфемизмов. Марченко сказал, что правительство "вынужденно" ограничивает расходы, строительство, включая социальное, останавливает до декабря, а дальше все зависит от того, как будут поступать деньги на казначейский счет. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.
Деньги. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что глава Минфина прямо заявил, что нардепы должны проголосовать законопроекты, которые откроют путь к финансовой помощи партнеров.
По его словам, дело в том, что к этому закону привязаны чужие деньги. Он – структурный маяк меморандума с МВФ с февраля, и от него зависит транш на 1,66 млрд долларов. Он же среди 12 условий следующего транша макропомощи ЕС. И он один из 15 индикаторов Ukraine Facility, которые Украина не выполнила, из-за чего под риском 4,83 млрд. евро. До 1 ноября, по словам Марченко, нужно провести 44 правительственных решения, 26 законопроектов уже в Раде, еще 17 только подадут. Механизм работает как цепь: голосование в Раде – галочка в Брюсселе или Вашингтоне – перевод на казначейский счет – зарплата. Цепь рвется в первом звене, а чувствуют это в последнем.
Он отметил, что партнеры знают, что без привязки эти законы не проголосуют никогда, и делают так, чтобы непопулярность стоила больше, чем голос "за". Совет отвечает единственным способом, который у нее есть: не голосует и смотрит, кто покажется первым. Брюссель, кстати, уже дал понять, что не настаивает на правительственном тексте, нужен закон.
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