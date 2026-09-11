Будут ли задержки по зарплате и скачок цен: почему теперь все зависит от парламента

Зарплата учительницы в Украине нынешней осенью зависит от посылки из Китая. Не образно, а через бюджетный механизм и министр финансов вчера описал его на комитете Совета без эвфемизмов. Марченко сказал, что правительство "вынужденно" ограничивает расходы, строительство, включая социальное, останавливает до декабря, а дальше все зависит от того, как будут поступать деньги на казначейский счет. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.

Деньги. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что глава Минфина прямо заявил, что нардепы должны проголосовать законопроекты, которые откроют путь к финансовой помощи партнеров.

"Законопроекты – это в первую очередь НДС на посылки до 150 евро. Совет провалил его в мае, а 1 сентября еще раз: 194 и 198 голосов на два варианта при нужных 226. Сам по себе налог дает около 10 млрд. гривен в год, и заработает не раньше января. Дыра на оборону на 1 сентября – 27 млрд долларов. То есть посылки ее не закрывают и близко, и не у них дело", – отметил эксперт.

По его словам, дело в том, что к этому закону привязаны чужие деньги. Он – структурный маяк меморандума с МВФ с февраля, и от него зависит транш на 1,66 млрд долларов. Он же среди 12 условий следующего транша макропомощи ЕС. И он один из 15 индикаторов Ukraine Facility, которые Украина не выполнила, из-за чего под риском 4,83 млрд. евро. До 1 ноября, по словам Марченко, нужно провести 44 правительственных решения, 26 законопроектов уже в Раде, еще 17 только подадут. Механизм работает как цепь: голосование в Раде – галочка в Брюсселе или Вашингтоне – перевод на казначейский счет – зарплата. Цепь рвется в первом звене, а чувствуют это в последнем.

"Почему депутаты не голосуют, разумеется, без расследования. Налог на посылки производится по миллионам людей, которые покупают на AliExpress и Temu, и по каждому, кто на этом зарабатывает. Выборы когда-нибудь будут, а голосование запомнят. Это не сговор и не саботаж, это нормальное поведение парламента, не желающего платить за непопулярное, но именно поэтому партнеры и привязывают деньги к законам", – отметил аналитик.

Он отметил, что партнеры знают, что без привязки эти законы не проголосуют никогда, и делают так, чтобы непопулярность стоила больше, чем голос "за". Совет отвечает единственным способом, который у нее есть: не голосует и смотрит, кто покажется первым. Брюссель, кстати, уже дал понять, что не настаивает на правительственном тексте, нужен закон.

"Действительно ли казна на грани, или Марченко перед пленарной неделей повышает ставки, чтобы зал наконец-то нажал кнопку, я не знаю, и, подозреваю, оба ответа правильные одновременно. На ближайшей пленарной неделе Рада возвращается к посылкам в третий раз. Если снова не наберет 226, деньги от партнеров этой осенью задержит не партнер. И объяснять это придется не Брюсселю", – резюмировал аналитик.

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