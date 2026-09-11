Чи будуть затримки по зарплаті та стрибок цін: чому тепер все залежить від парламенту

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Кравцев Сергей
Зарплата вчительки в Україні цієї осені залежить від посилки з Китаю. Не образно, а через бюджетний механізм, і міністр фінансів учора описав його на комітеті Ради без евфемізмів. Марченко сказав, що уряд "вимушено" обмежує видатки, будівництво, включно з соціальним, зупиняє до грудня, а далі все залежить від того, як надходитимуть гроші на казначейський рахунок. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.
Гроші. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначив, глава Мінфіну прямо заявив, що нардепи мають проголосувати законопроекти, які відкриють шлях до фінансової допомоги партнерів.
За його словами, справа в тому, що до цього закону привʼязані чужі гроші. Він – структурний маяк меморандуму з МВФ від лютого, і від нього залежить транш на 1,66 млрд доларів. Він же серед 12 умов наступного траншу макродопомоги ЄС. І він один із 15 індикаторів Ukraine Facility, які Україна не виконала, через що під ризиком 4,83 млрд євро. До 1 листопада, за словами Марченка, треба провести 44 урядові рішення, 26 законопроєктів уже в Раді, ще 17 тільки подадуть. Механізм працює як ланцюг: голосування в Раді – галочка в Брюсселі чи Вашингтоні – переказ на казначейський рахунок – зарплата. Ланцюг рветься в першій ланці, а відчувають це в останній.
Він зауважив, партнери знають, що без привʼязки ці закони не проголосують ніколи, і роблять так, щоб непопулярність коштувала більше, ніж голос "за". Рада відповідає єдиним способом, який у неї є: не голосує і дивиться, хто здасться першим. Брюссель, до речі, вже дав зрозуміти, що не наполягає на урядовому тексті, потрібен будь-який закон.
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