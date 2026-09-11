Чи будуть затримки по зарплаті та стрибок цін: чому тепер все залежить від парламенту

Зарплата вчительки в Україні цієї осені залежить від посилки з Китаю. Не образно, а через бюджетний механізм, і міністр фінансів учора описав його на комітеті Ради без евфемізмів. Марченко сказав, що уряд "вимушено" обмежує видатки, будівництво, включно з соціальним, зупиняє до грудня, а далі все залежить від того, як надходитимуть гроші на казначейський рахунок. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.

Гроші. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, глава Мінфіну прямо заявив, що нардепи мають проголосувати законопроекти, які відкриють шлях до фінансової допомоги партнерів.

"Законопроекти – це в першу чергу ПДВ на посилки до 150 євро. Рада провалила його у травні, а 1 вересня ще раз: 194 і 198 голосів на два варіанти при потрібних 226. Сам по собі податок дає близько 10 млрд гривень на рік, і запрацює не раніше січня. Дірка на оборону на 1 вересня – 27 млрд доларів. Тобто посилки її не закривають і близько, і не в них справа", – зазначив експерт.

За його словами, справа в тому, що до цього закону привʼязані чужі гроші. Він – структурний маяк меморандуму з МВФ від лютого, і від нього залежить транш на 1,66 млрд доларів. Він же серед 12 умов наступного траншу макродопомоги ЄС. І він один із 15 індикаторів Ukraine Facility, які Україна не виконала, через що під ризиком 4,83 млрд євро. До 1 листопада, за словами Марченка, треба провести 44 урядові рішення, 26 законопроєктів уже в Раді, ще 17 тільки подадуть. Механізм працює як ланцюг: голосування в Раді – галочка в Брюсселі чи Вашингтоні – переказ на казначейський рахунок – зарплата. Ланцюг рветься в першій ланці, а відчувають це в останній.

"Чому депутати не голосують, зрозуміло без розслідування. Податок на посилки бʼє по мільйонах людей, які купують на AliExpress і Temu, і по кожному, хто на цьому заробляє. Вибори колись будуть, а голосування запамʼятають. Це не змова й не саботаж, це нормальна поведінка парламенту, який не хоче платити за непопулярне, але саме тому партнери й привʼязують гроші до законів", – зазначив аналітик.

Він зауважив, партнери знають, що без привʼязки ці закони не проголосують ніколи, і роблять так, щоб непопулярність коштувала більше, ніж голос "за". Рада відповідає єдиним способом, який у неї є: не голосує і дивиться, хто здасться першим. Брюссель, до речі, вже дав зрозуміти, що не наполягає на урядовому тексті, потрібен будь-який закон.

"Чи справді казна на межі, чи Марченко перед пленарним тижнем підвищує ставки, щоб зал нарешті натиснув кнопку, я не знаю, і, підозрюю, обидві відповіді правильні одночасно. На найближчому пленарному тижні Рада повертається до посилок утретє. Якщо знову не набере 226, гроші від партнерів цієї осені затримає не партнер. І пояснювати це доведеться не Брюсселю", – резюмував аналітик.

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