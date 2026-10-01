Бюджет-2027: сколько заложили на социалку, образование, медицину и переселенцев

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год правительство предусмотрело сотни миллиардов гривен на социальные и гуманитарные направления. Наибольшим отдельным блоком остаются расходы на сектор безопасности и обороны – 4,885 трлн грн.

Деньги. Фото: из открытых источников

По ответу Министерства финансов по запросу "Комментариев", на социальные мероприятия в 2027 году предусмотрено 540,3 млрд грн. Образование должно получить 328,5 млрд грн, причем 235,3 млрд грн из этой суммы составит заработная плата работников учебных заведений.

На здравоохранение в проекте заложено 292,5 млрд. грн. Еще 133,6 млрд грн предусмотрено в поддержку регионов и территориальных общин.

Отдельными направлениями стали поддержка людей, пострадавших от войны. В поддержку внутренне перемещенных лиц Минфин заложил 83,2 млрд грн, на жилищную политику – 84,9 млрд грн, а на ветеранскую политику – 20,5 млрд грн.

Также в проекте есть 96 млрд грн на поддержку экономики и бизнеса, 67 млрд грн на поддержку хозяйствующих субъектов и 7,4 млрд грн на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Общий объем расходов государственного бюджета на 2027 год правительство определило в 7 трлн 272 млрд грн, что на 864,9 млрд грн, или 13,5% больше плана на 2026 год с изменениями.

При этом Минфин отмечает: бюджет формируется в условиях высокой неопределенности из-за ситуации безопасности. Ведомство исходит из того, что активные боевые действия могут продолжиться в 2027 году, а значит, потребности обороны будут оставаться определяющими.

Интересно, что в ответе на запрос о возможных сокращениях Минфин не назвал конкретные социальные, образовательные, медицинские или другие бюджетные программы, которые могут быть оптимизированы в случае дефицита финансирования.

Таким образом, обнародованные цифры показывают не только масштабы социальных обязательств государства, но и конкуренцию за бюджетный ресурс между обороной, социальной сферой, экономикой и восстановлением.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина начала закачку газа в хранилища перед новым отопительным сезоном.



