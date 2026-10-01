Бюджет-2027: скільки заклали на соціалку, освіту, медицину та переселенців

У проєкті державного бюджету України на 2027 рік уряд передбачив сотні мільярдів гривень на соціальні та гуманітарні напрямки. Водночас найбільшим окремим блоком залишаються видатки на сектор безпеки та оборони – 4,885 трлн грн.

Гроші. Фото: з відкритих джерел

За відповіддю Міністерства фінансів на запит "Коментарів", на соціальні заходи у 2027 році передбачено 540,3 млрд грн. Освіта має отримати 328,5 млрд грн, причому 235,3 млрд грн із цієї суми становитиме заробітна плата працівників закладів освіти.

На охорону здоров’я у проєкті закладено 292,5 млрд грн. Ще 133,6 млрд грн передбачено на підтримку регіонів та територіальних громад.

Окремими напрямками стали підтримка людей, які постраждали від війни. На підтримку внутрішньо переміщених осіб Мінфін заклав 83,2 млрд грн, на житлову політику – 84,9 млрд грн, а на ветеранську політику – 20,5 млрд грн.

Також у проєкті є 96 млрд грн на підтримку економіки та бізнесу, 67 млрд грн на підтримку суб’єктів господарювання і 7,4 млрд грн на підтримку сільгосптоваровиробників.

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2027 рік уряд визначив у 7 трлн 272 млрд грн, що на 864,9 млрд грн, або 13,5%, більше за план на 2026 рік зі змінами.

При цьому Мінфін наголошує: бюджет формується в умовах високої невизначеності через безпекову ситуацію. Відомство виходить із того, що активні бойові дії можуть продовжитися у 2027 році, а отже, потреби оборони залишатимуться визначальними.

Цікаво, що у відповіді на запит про можливі скорочення Мінфін не назвав конкретних соціальних, освітніх, медичних чи інших бюджетних програм, які можуть бути оптимізовані у разі дефіциту фінансування.

Таким чином, оприлюднені цифри показують не лише масштаби соціальних зобов’язань держави, а й конкуренцію за бюджетний ресурс між обороною, соціальною сферою, економікою та відновленням.

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