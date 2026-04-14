Цены в Украине просто ужасают: что заявили в Раде

Кречмаровская Наталия
Продукты, товары и услуги в Украине постоянно дорожают — об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В Раде объяснили причины таких ценовых изменений.
Народный депутат Даниил Гетманцев привел статистику Госстата – годовая инфляция ускорилась до 7,9% в марте 2026 года (февраль – 7,6%). При этом, по его словам, год назад инфляция была еще выше: февраль 2025 – 13,4%, март 2025 – 14,6%.
За месяц потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3% (март 2026 года до февраля 2026 года). В частности, больше всего подорожали:
яйца (+7,7%),
масло подсолнечное (+3,3%),
фрукты (+2,4%),
хлеб и хлебопродукты (+2%),
рыба и продукты из рыбы (+1,5%).
При этом за месяц подешевели следующие продукты:
сахар (-1%),
макаронные изделия (-0,2%),
масло (-0,1%).
За последний месяц (март 2026 года по февраль 2026 года), как отметил политик, ощутимо возросла стоимость и других товаров и услуг:
топливо и масло (+13,2%),
одежда и обувь (+12%),
железнодорожный пассажирский транспорт (+8,2%),
автодорожный пассажирский транспорт (+6%),
связь (+2,5%).
По его словам, при таких условиях важно защитить покупательную способность граждан. Возможность обеспечить семью лекарствами, продуктами и базовыми вещами для нормальной жизни не должно быть роскошью.
Проблема, пояснил политик, также состоит в том, что в тени сейчас бюджет теряет триллион гривен.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новых ценах на проезд в пригородных маршрутках Киева.