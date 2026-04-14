Цены в Украине просто ужасают: что заявили в Раде

Продукты, товары и услуги в Украине постоянно дорожают — об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В Раде объяснили причины таких ценовых изменений.

Продукты. Иллюстративное фото

Народный депутат Даниил Гетманцев привел статистику Госстата – годовая инфляция ускорилась до 7,9% в марте 2026 года (февраль – 7,6%). При этом, по его словам, год назад инфляция была еще выше: февраль 2025 – 13,4%, март 2025 – 14,6%.

За месяц потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3% (март 2026 года до февраля 2026 года). В частности, больше всего подорожали:

яйца (+7,7%),

масло подсолнечное (+3,3%),

фрукты (+2,4%),

хлеб и хлебопродукты (+2%),

рыба и продукты из рыбы (+1,5%).

При этом за месяц подешевели следующие продукты:

сахар (-1%),

макаронные изделия (-0,2%),

масло (-0,1%).

За последний месяц (март 2026 года по февраль 2026 года), как отметил политик, ощутимо возросла стоимость и других товаров и услуг:

топливо и масло (+13,2%),

одежда и обувь (+12%),

железнодорожный пассажирский транспорт (+8,2%),

автодорожный пассажирский транспорт (+6%),

связь (+2,5%).

"Годовая инфляция растет: 7,6% в феврале и 7,9% в марте. Давление мировых рынков – более дорогая нефть и укрепление доллара – накладывается на внутренние вызовы: войну, обстрелы и дефицит энергетики. В результате – все это бьет по кошелькам украинцев из-за цен на топливо, связь и еду. Кроме того, за год продуктовая корзина подорожала на 9,5%”, — отметил политик.

По его словам, при таких условиях важно защитить покупательную способность граждан. Возможность обеспечить семью лекарствами, продуктами и базовыми вещами для нормальной жизни не должно быть роскошью.

Проблема, пояснил политик, также состоит в том, что в тени сейчас бюджет теряет триллион гривен.

"Это средства, которые могли бы и должны быть направлены на системное повышение пенсий, соцвыплат и заработных плат украинцев", — подытожил политик.

