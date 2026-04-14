Ціни в Україні просто жахають: що заявили в Раді
Ціни в Україні просто жахають: що заявили в Раді

Народний депутат Гетманцев пояснив причини прискорення інфляції в Україні та розповів про шляхи вирішення проблеми

14 квітня 2026, 18:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

Продукти, товари та послуги в Україні невпинно дорожчають — про це свідчать дані Державної служби статистики. У Раді пояснили причини таких цінових змін.

Продукти. Ілюстративне фото

Народний депутат Данило Гетманцев навів статистику Держстату — річна інфляція прискорилась до 7,9% у березні 2026 року (лютий – 7,6%). При цьому, за його словами, рік тому інфляція була ще вище: лютий 2025 року – 13,4%, березень 2025 року – 14,6%.

За місяць споживчі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на +1,3% (березень 2026 року до лютого 2026 року). Зокрема найбільше подорожчали:

  • яйця (+7,7%), 

  • олія соняшникова (+3,3%), 

  • фрукти (+2,4%), 

  • хліб та хлібопродукти (+2%), 

  • риба та продукти з риби (+1,5%). 

При цьому за місяць подешевшали наступні продукти:

  • цукор (-1%), 

  • макаронні вироби (-0,2%),

  • масло (-0,1%).

За останній місяць (березень 2026 року до лютого 2026 року), як зазначив політик, відчутно зросла вартість й інших товарів та послуг: 

  • паливо та мастила (+13,2%), 

  • одяг та взуття (+12%), 

  • залізничний пасажирський транспорт (+8,2%), 

  • автодорожній пасажирський транспорт (+6%), 

  • зв’язок (+2,5%).

“Річна інфляція зростає: 7,6% у лютому та 7,9% у березні. Тиск світових ринків – дорожча нафта та зміцнення долара – накладається на внутрішні виклики: війну, обстріли та дефіцит енергетики. В результаті – все це б’є по гаманцях українців через ціни на паливо, зв’язок та їжу. Крім того, за рік продуктовий кошик подорожчав на 9,5%”, — зазначив політик. 

За його словами, за таких умов надважливо захистити купівельну спроможність громадян. Можливість забезпечити родину ліками, продуктами та базовими речами для нормального життя не має бути розкішшю.

Проблема, пояснив політик, також полягає в тому, що в тіні зараз бюджет втрачає трильйон гривень. 

“Це кошти, які могли б та мають бути спрямованими на системне підвищення пенсій, соцвиплат і заробітних плат українців”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нові ціни на проїзд у приміських маршрутках Києва.



Джерело: https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid024UuzhRNuxp5yrDZ4AuBL3NtUB91NkAATNWo4fqhohGdi59KhGnQe8zt7Bwwx5j1Ql
