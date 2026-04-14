Ціни в Україні просто жахають: що заявили в Раді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Продукти, товари та послуги в Україні невпинно дорожчають — про це свідчать дані Державної служби статистики. У Раді пояснили причини таких цінових змін.
Продукти. Ілюстративне фото
Народний депутат Данило Гетманцев навів статистику Держстату — річна інфляція прискорилась до 7,9% у березні 2026 року (лютий – 7,6%). При цьому, за його словами, рік тому інфляція була ще вище: лютий 2025 року – 13,4%, березень 2025 року – 14,6%.
За місяць споживчі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на +1,3% (березень 2026 року до лютого 2026 року). Зокрема найбільше подорожчали:
яйця (+7,7%),
олія соняшникова (+3,3%),
фрукти (+2,4%),
хліб та хлібопродукти (+2%),
риба та продукти з риби (+1,5%).
При цьому за місяць подешевшали наступні продукти:
цукор (-1%),
макаронні вироби (-0,2%),
масло (-0,1%).
За останній місяць (березень 2026 року до лютого 2026 року), як зазначив політик, відчутно зросла вартість й інших товарів та послуг:
паливо та мастила (+13,2%),
одяг та взуття (+12%),
залізничний пасажирський транспорт (+8,2%),
автодорожній пасажирський транспорт (+6%),
зв’язок (+2,5%).
За його словами, за таких умов надважливо захистити купівельну спроможність громадян. Можливість забезпечити родину ліками, продуктами та базовими речами для нормального життя не має бути розкішшю.
Проблема, пояснив політик, також полягає в тому, що в тіні зараз бюджет втрачає трильйон гривень.
