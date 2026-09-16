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Что будет с «Нацкэшбэком»: стало известно, заложили ли деньги на программу в бюджете

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год расходы на «Национальный кэшбэк» не предусмотрены

16 сентября 2026, 11:17
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Кравцев Сергей

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год не предусмотрено финансирование программы "Национальный кэшбэк". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, комментируя представленный Кабинетом министров бюджетный документ.

Что будет с «Нацкэшбэком»: стало известно, заложили ли деньги на программу в бюджете

Нацкэшбэк. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, речь идет о программе, на которую за несколько лет действия уже были направлены значительные средства. 

Железняк заявил, что общие расходы превысили 20 млрд гривен, при этом сам он охарактеризовал программу как неэффективную.

Проект бюджета-2027 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября 2026 года под номером 16000. Сейчас документ находится на рассмотрении парламента, поэтому заложенные в нем показатели еще могут измениться в ходе бюджетного процесса.

"Национальный кэшбэк" при этом продолжает действовать. Министерство экономики сообщало, что после обновления программы с марта 2026 года украинцам начисляется 5% или 15% компенсации за приобретение определенных категорий товаров отечественного производства.

Ранее Кабинет министров продлил действие проекта на период военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года. Поэтому отсутствие соответствующих расходов в первоначальном проекте бюджета на 2027 год может стать отдельным предметом обсуждения во время его рассмотрения в парламенте.

Железняк также сообщал о других параметрах бюджетного проекта. В частности, по его данным, правительство планирует увеличить минимальную заработную плату в 2027 году до 9546 гривен – это примерно на 10,4% больше показателя 2026 года.

Таким образом, судьба финансирования "Национального кэшбэка" на следующий год пока остается связанной с дальнейшим рассмотрением бюджета в Верховной Раде.

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