Що буде з «Нацкешбеком»: стало відомо, чи заклали гроші на програму у бюджеті

У проекті державного бюджету України на 2027 рік не передбачено фінансування програми "Національний кешбек". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи представлений Кабінетом Міністрів бюджетний документ.

Нацкешбек. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, йдеться про програму, на яку за кілька років дії вже було спрямовано значні кошти.

Залізняк заявив, що загальні витрати перевищили 20 млрд гривень, при цьому сам він охарактеризував програму як неефективну.

Проект бюджету-2027 був зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня 2026 року за номером 16000. Наразі документ перебуває на розгляді парламенту, тому закладені у ньому показники ще можуть змінитися у ході бюджетного процесу.

"Національний кешбек" при цьому продовжує діяти. Міністерство економіки повідомляло, що після поновлення програми з березня 2026 року українцям нараховується 5% або 15% компенсації за придбання певних категорій товарів вітчизняного виробництва.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію проекту на період військового стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Тому відсутність відповідних видатків у первісному проекті бюджету на 2027 рік може стати окремим предметом обговорення під час його розгляду у парламенті.

Залізняк також повідомляв про інші параметри бюджетного проекту. Зокрема, за його даними, уряд планує збільшити мінімальну заробітну плату у 2027 році до 9546 гривень – це приблизно на 10,4% більше за показник 2026 року.

Таким чином, доля фінансування "Національного кешбеку" на наступний рік поки що залишається пов'язаною з подальшим розглядом бюджету у Верховній Раді.

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