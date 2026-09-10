Денег уже не хватит на всех: кому в первую очередь могут задержать соцвыплаты

Министр финансов Сергей Марченко предупредил о риске проблем с ликвидностью и задержек платежей, не связанных непосредственно с войной. На этом фоне возникает практический вопрос: какие социальные выплаты могут притормозить первыми, если государству действительно не хватит средств? Искусственный интеллект назвал программы и выплаты, которые могут урезаться первыми

Выплаты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT советует не воспринимать заявление Минфина как предупреждение о массовом прекращении пенсий или социальной помощи. Речь идет, прежде всего, о ситуации, когда государству придется еще жестче расставлять бюджетные приоритеты.

По мнению чат-бота, первыми под риском могут оказаться менее срочные и наиболее защищенные расходы. Это могут быть отдельные программы социальной поддержки, компенсации, субсидии или выплаты с более сложным механизмом финансирования.

В то же время, пенсии, базовые социальные пособия и другие гарантированные законом выплаты власти будут пытаться защищать максимально долго.

Больше внимания чат-бот советует уделить субсидиям, компенсационным программам и видам помощи, не относящимся к первоочередным защищенным расходам.

Чат-бот Gemini исходит из того, что во время войны у государства есть четкая финансовая иерархия: оборонные расходы являются приоритетом, после них следует критически важный социальный блок. Поэтому будет многое зависеть от того, насколько ритмично Украина будет получать международную финансовую помощь.

Если возникнут финансовые паузы, первыми, по прогнозу Gemini, могут притормозить второстепенные и разовые программы. Среди них чат-бот называет пособие по безработице, единовременные выплаты, грантовые компенсации работодателям и программы общественных работ.

Следующей группой риска Gemini называет выплаты ВПЛ и отдельные компенсационные программы. А вот пенсии, больничные и жилищно-коммунальные субсидии он относит к своеобразным красным линиям, которые государство будет пытаться задерживать в последнюю очередь.

Вывод Gemini прост: если международное финансирование задержится, первыми паузу могут ощутить менее критические виды помощи, в то время как основные социальные гарантии будут оставаться приоритетом.

Чат-бот Grok также отталкивается от того, что в условиях войны оборонные расходы обладают абсолютным приоритетом. Поэтому, если денег действительно не будет, откладывать придется то, что государство считает менее критическим.

Модель ИИ не ожидает, что первыми под удар попадут пенсии или основные выплаты ВПЛ. А риск может касаться отдельных местных социальных программ, пособий на укрытие, социальной инфраструктуры, части выплат по безработице или некоторых надбавок.

Grok отмечает, что проблема может стать ощутимой, если ситуация с международной помощью не выровняется, а военные расходы продолжат расти.

То есть логика такая же: первыми могут пострадать выплаты, без которых государство способно некоторое время обойтись. Пенсии и ключевые социальные платежи, напротив, постараются удержать.

Все три чата сходятся в главном: пенсии и базовые социальные гарантии вряд ли станут первой жертвой дефицита средств. Сначала под давлением могут оказаться менее срочные, разовые, компенсационные и отдельные местные программы.

Различие – в конкретике. Gemini называет пособие по безработице и выплате ВПЛ, Grok – местные программы, укрытия и отдельные надбавки, а ChatGPT говорит шире о менее защищенных социальных расходах.

Следует уточнить, что это лишь прогноз, смоделированный искусственным интеллектом. Это следует воспринимать только как вероятность и возможные риски.

Напомним: портал "Комментарии" писал , какой должна быть минимальная пенсия в Украине.



