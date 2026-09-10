Грошей уже не вистачить на всіх: кому першочергово можуть затримати соцвиплати

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про ризик проблем із ліквідністю та затримок платежів, які не пов’язані безпосередньо з війною. На цьому тлі виникає цілком практичне питання: які соціальні виплати можуть пригальмувати першими, якщо державі справді забракне коштів? Штучний інтелект назвав програми та виплати, які можуть урізати першими

Виплати. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT радить не сприймати заяву Мінфіну як попередження про масове припинення пенсій чи соціальної допомоги. Йдеться передусім про ситуацію, коли державі доведеться ще жорсткіше розставляти бюджетні пріоритети.

На думку чат-бота, першими під ризиком можуть опинитися менш термінові та не найбільш захищені видатки. Це можуть бути окремі програми соціальної підтримки, компенсації, субсидії або виплати зі складнішим механізмом фінансування.

Водночас пенсії, базові соціальні допомоги та інші гарантовані законом виплати влада намагатиметься захищати максимально довго.

Найбільше уваги чат-бот радить приділити субсидіям, компенсаційним програмам та видам допомоги, які не належать до першочергових захищених видатків.

Чат-бот Gemini виходить із того, що під час війни держава має чітку фінансову ієрархію: оборонні витрати є пріоритетом, після них іде критично важливий соціальний блок. Тому багато залежатиме від того, наскільки ритмічно Україна отримуватиме міжнародну фінансову допомогу.

Якщо виникнуть фінансові паузи, першими, за прогнозом Gemini, можуть пригальмувати другорядні та разові програми. Серед них чат-бот називає допомогу по безробіттю, одноразові виплати, грантові компенсації роботодавцям та програми громадських робіт.

Наступною групою ризику Gemini називає виплати ВПО та окремі компенсаційні програми. А ось пенсії, лікарняні та житлово-комунальні субсидії він відносить до своєрідних “червоних ліній”, які держава намагатиметься затримувати в останню чергу.

Висновок Gemini простий: якщо міжнародне фінансування затримається, першими паузу можуть відчути менш критичні види допомоги, тоді як основні соціальні гарантії залишатимуться пріоритетом.

Чат-бот Grok також відштовхується від того, що в умовах війни оборонні видатки мають абсолютний пріоритет. Тому, якщо грошей справді не вистачатиме, відкладати доведеться те, що держава вважає менш критичним.

Модель ШІ не очікує, що першими під удар потраплять пенсії або основні виплати ВПО. Натомість ризик може стосуватися окремих місцевих соціальних програм, допомоги на укриття, соціальної інфраструктури, частини виплат по безробіттю чи деяких надбавок.

Grok наголошує, що проблема може стати відчутною, якщо ситуація з міжнародною допомогою не вирівняється, а воєнні витрати продовжать зростати.

Тобто логіка така сама: першими можуть постраждати виплати, без яких держава здатна певний час обійтися. Пенсії та ключові соціальні платежі, навпаки, намагатимуться втримати.

Усі три чат-боти сходяться в головному: пенсії та базові соціальні гарантії навряд чи стануть першою жертвою дефіциту коштів. Спочатку під тиском можуть опинитися менш термінові, разові, компенсаційні та окремі місцеві програми.

Відмінність — у конкретиці. Gemini називає допомогу по безробіттю та виплати ВПО, Grok — місцеві програми, укриття й окремі надбавки, а ChatGPT говорить ширше про менш захищені соціальні видатки.

Варто уточнити, що це лише прогноз, змодельований штучним інтелектом. Це варто сприймати лише як вірогідність та можливі ризики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.



