Деньги ЕС под угрозой: в НБУ раскрыли "план Б", если Орбан заблокирует финансирование

Несмотря на политические споры в Европейском Союзе и позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина рассчитывает получить новый пакет финансовой помощи уже в первые недели апреля. В то же время, власть готовится и к возможным осложнениям. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По его словам, в Киеве ожидают поступление средств от ЕС в ближайшее время. Однако в случае задержки или блокирования финансирования у правительства и Нацбанка есть резервный сценарий.

"В моем кабинете целая полка с планами Б. Я мог бы даже проводить курсы по их написанию", — отметил Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что полностью заменить финансовую помощь такого масштаба будет невозможно. Однако альтернативные инструменты позволят удержать макрофинансовую устойчивость.

Среди ключевых механизмов – более активное использование внутреннего рынка государственного долга и возможное применение монетарных инструментов для покрытия бюджетных нужд. По словам главы НБУ, именно эти источники могут помочь закрыть потенциальный финансовый разрыв.

Пышный также отметил, что Украина не может использовать некоторые классические инструменты центральных банков, применяемых другими государствами во время кризисов. В частности, речь идет об активном накоплении золотых резервов.

"Мы обсуждали такую возможность, но ситуация Украины особенная. Нам необходимо поддерживать высокий уровень ликвидности", – пояснил он.

В Нацбанке подчеркивают, что ключевым фактором стабильности остается поддержка международных партнёров. Именно поэтому Киев ожидает, что финансирование от Евросоюза все же поступит вовремя, невзирая на политические споры внутри блока.

