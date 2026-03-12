logo_ukra

Гроші ЄС під загрозою: у НБУ розкрили "план Б", якщо Орбан заблокує фінансування
Гроші ЄС під загрозою: у НБУ розкрили “план Б”, якщо Орбан заблокує фінансування

Україна очікує мільярди від Євросоюзу вже у квітні, але Нацбанк готує екстрені кроки на випадок зриву допомоги

12 березня 2026, 14:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Попри політичні суперечки в Європейському Союзі та позицію прем’єр-міністра Угорщина Віктора Орбана, Україна розраховує отримати новий пакет фінансової допомоги вже у перші тижні квітня. Водночас влада готується і до можливих ускладнень. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Гроші ЄС під загрозою: у НБУ розкрили “план Б”, якщо Орбан заблокує фінансування

НБУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у Києві очікують надходження коштів від ЄС найближчим часом. Однак у разі затримки чи блокування фінансування уряд і Нацбанк мають резервний сценарій.

"У моєму кабінеті ціла полиця з планами “Б”. Я міг би навіть проводити курси з їх написання", — зазначив Андрій Пишний.

Він підкреслив, що повністю замінити фінансову допомогу такого масштабу буде неможливо. Проте альтернативні інструменти дозволять утримати макрофінансову стабільність.

Серед ключових механізмів – активніше використання внутрішнього ринку державного боргу та можливе застосування монетарних інструментів для покриття бюджетних потреб. За словами голови НБУ, саме ці джерела можуть допомогти закрити потенційний фінансовий розрив.

Пишний також наголосив, що Україна не може використовувати деякі класичні інструменти центральних банків, які застосовують інші держави під час криз. Зокрема, йдеться про активне накопичення золотих резервів.

"Ми обговорювали таку можливість, але ситуація України особлива. Нам необхідно підтримувати високий рівень ліквідності", — пояснив він.

У Нацбанку підкреслюють, що ключовим фактором стабільності залишається підтримка міжнародних партнерів. Саме тому Київ очікує, що фінансування від Євросоюзу все ж надійде вчасно, попри політичні суперечки всередині блоку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — парламент Угорщини більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій виступив проти вступу Україна до Європейський Союз та закликав обмежити фінансування її військових потреб коштом бюджету ЄС. Про це повідомляє угорський телеканал ATV.



