"Для украинцев денег нет": от каких расходов не хочет отказываться власть

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2027 год. Парламентарии уже указывали на большие расходы сметы на следующий год, которые нужно сократить во время войны. Однако бюджет пока не утвержден, поэтому, возможно, депутаты внесут нужные правки.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что государственный бюджет на следующий год охарактеризовать можно просто: это бюджет для власти, а не для государства и украинцев.

"В этом документе правительство нашло средства и на увеличение финансирования силовых органов, и на Офис президента, и на телемарафон, и на пиар-проект "Тысячевесна". Но там нет денег для учителей, медиков, военных, переселенцев, малозащищенных украинцев", — отметил народный депутат.

По его словам, парламентарии предоставили много правок для поддержки именно этих категорий украинцев, на которых будут настаивать.

"Ведь государственный бюджет должен определять приоритеты страны, а не комфорт власти!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Разумкова, власти, пытаясь бороться со злоупотреблениями в системе бронирования, рискуют создать проблемы для работников оборонных, энергетических и коммунальных предприятий.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что вместо того, чтобы устанавливать ответственных за конкретные нарушения, предлагается изменять правила для всех.

Нардеп обратил внимание на пример, который привел премьер-министр: на предприятии фактически работают 20 человек, но забронировано 100. Разумков считает, что в таком случае нужно выяснить, кто согласовал такое бронирование.



