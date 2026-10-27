"Для українців грошей немає": від яких витрат не хоче відмовлятися влада

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі уже вказували на великі витрати кошторису на наступний рік, які потрібно скоротити під час війни. Однак бюджет поки не затверджено, тож можливо депутати внесуть потрібні правки.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що державний бюджет на наступний рік охарактеризувати можна дуже просто: це бюджет для влади, а не для держави і українців.

“У цьому документі уряд знайшов кошти і на збільшення фінансування силових органів, і на Офіс президента, і на телемарафон, і на піар-проєкт “Тисячовесна”. Але там немає грошей для вчителів, медиків, військових, переселенців, малозахищених українців”, — зазначив народний депутат.

За його словами, парламентарі подали багато правок для підтримки саме цих категорій українців, на яких будуть наполягати.

“Адже державний бюджет має визначати пріоритети країни, а не комфорт влади!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, влада, намагаючись боротися зі зловживаннями в системі бронювання, ризикує створити проблеми для працівників оборонних, енергетичних і комунальних підприємств.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що замість того щоб встановлювати відповідальних за конкретні порушення, пропонується змінювати правила для всіх.

Нардеп звернув увагу на приклад, який навів прем’єр-міністр: на підприємстві фактично працюють 20 людей, але заброньовані 100. Разумков вважає, що в такому випадку потрібно з’ясувати, хто погодив таке бронювання.



