logo_ukra

BTC/USD

80260

ETH/USD

2331.59

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 "Для українців грошей немає": від яких витрат не хоче відмовлятися влада
commentss НОВИНИ Всі новини

"Для українців грошей немає": від яких витрат не хоче відмовлятися влада

Народний депутат Разумков розкритикував видатки, запропоновані у проєкті держбюджету на 2027 рік

27 жовтня 2026, 17:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2027 рік. Парламентарі уже вказували на великі витрати кошторису на наступний рік, які потрібно скоротити під час війни. Однак бюджет поки не затверджено, тож можливо депутати внесуть потрібні правки. 

"Для українців грошей немає": від яких витрат не хоче відмовлятися влада

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що державний бюджет на наступний рік охарактеризувати можна дуже просто: це бюджет для влади, а не для держави і українців.

“У цьому документі уряд знайшов кошти і на збільшення фінансування силових органів, і на Офіс президента, і на телемарафон, і на піар-проєкт “Тисячовесна”. Але там немає грошей для вчителів, медиків, військових, переселенців, малозахищених українців”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, парламентарі подали багато правок для підтримки саме цих категорій українців, на яких будуть наполягати. 

“Адже державний бюджет має визначати пріоритети країни, а не комфорт влади!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Разумкова, влада, намагаючись боротися зі зловживаннями в системі бронювання, ризикує створити проблеми для працівників оборонних, енергетичних і комунальних підприємств. 

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що замість того щоб встановлювати відповідальних за конкретні порушення, пропонується змінювати правила для всіх.

Нардеп звернув увагу на приклад, який навів прем’єр-міністр: на підприємстві фактично працюють 20 людей, але заброньовані 100. Разумков вважає, що в такому випадку потрібно з’ясувати, хто погодив таке бронювання.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/5033
Теги:

Новини

Всі новини