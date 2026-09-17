До 1038 грн сверху: кому в Украине положена специальная доплата к пенсии

Некоторые украинские пенсионеры могут получать специальную ежемесячную надбавку к основной пенсии за воспитание пяти и более детей. Ее размер зависит от количества детей в семье и рассчитывается отдельно от основной пенсионной выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Право на такую доплату имеет женщина, которая родила или усыновила и воспитывала до достижения шестилетнего возраста пятерых и более детей. В отдельных случаях выплату может получить отец, если именно он занимался воспитанием детей.

Надбавка назначается независимо от того, какой вид пенсии получает человек – по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Размер выплаты рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

При наличии пяти детей доплата составляет 35% — 908 грн в месяц. За шестерых детей предусмотрено 36%, или 934 грн. За семерых – 37%, то есть 960 грн. Если детей восемь, выплата составляет 38%, или 986 грн. За девятерых детей начисляют 39% — 1012 грн. Максимальная предусмотренная надбавка составляет 40%, или 1038 грн в месяц, при наличии десяти и более детей.

При этом речь идет именно о дополнительной выплате. Проценты не прибавляются ко всей пенсии: надбавка рассчитывается отдельно от ее основного размера.

Еще одна важная особенность – эта выплата не зависит от ежегодной индексации пенсий в марте. Размер надбавки меняется в случае увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Таким образом, сумма зависит прежде всего от количества детей и установленного государством прожиточного минимума, а не от размера основной пенсии получателя.

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