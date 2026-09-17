До 1038 грн зверху: кому в Україні буде спеціальна доплата до пенсії

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати спеціальну щомісячну надбавку до основної пенсії за виховання п'яти та більше дітей. Її розмір залежить від кількості дітей у сім'ї та розраховується окремо від основної пенсійної виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Право на таку доплату має жінка, яка народила чи всиновила та виховувала до досягнення шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. В окремих випадках виплату може отримати батько, якщо він займався вихованням дітей.

Надбавка призначається незалежно від того, який вид пенсії отримує людина – за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку із втратою годувальника.

Розмір виплати розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. 2026 року цей показник становить 2595 грн.

За наявності п'яти дітей доплата становить 35% – 908 грн на місяць. За шістьох дітей передбачено 36%, чи 934 грн. За сімох – 37%, тобто 960 грн. Якщо дітей вісім, виплата становить 38%, чи 986 грн. За дев'ятьох дітей нараховують 39% – 1012 грн. Максимальна передбачена надбавка становить 40%, або 1038 грн. на місяць, за наявності десяти і більше дітей.

При цьому йдеться саме про додаткову виплату. Відсотки не додаються до всієї пенсії: надбавка розраховується окремо від її основного розміру.

Ще одна важлива особливість – ця виплата не залежить від щорічної індексації пенсій у березні. Розмір надбавки змінюється у разі збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Таким чином, сума залежить насамперед від кількості дітей та встановленого державою прожиткового мінімуму, а не від розміру основної пенсії отримувача.

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