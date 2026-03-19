Долги в Украине шокируют: в Раде заговорили о полном хаосе в управлении

Кречмаровская Наталия
В Украине постоянно растут долги — по состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников — более 9,5 млн долгов. За год их стало больше еще на 514 тыс. (+6%).
Верховная Рада.
Такие данные привела народный депутат Нина Южанина. По ее словам, это очень показательная цифра о реальном состоянии экономики и платежеспособности граждан.
Больше всего, по ее словам, производств:
более 2 млн (21%) – штрафы за нарушение ПДД,
1,93 млн (20%) – другие админправонарушения,
1,65 млн (17,3%) – взыскание в пользу государства,
свыше 816 тыс. (8,6%) – долги за коммунальные услуги.
И еще один показатель, который, по словам политика, вызывает вопросы – 2,1 млн (22%) – долги без четкой категории
Наибольший рост, по ее словам, выглядит так:
специальная конфискация: +63%,
обращение взыскания на имущество: +37%.
Народная депутат проинформировала, что географически больше долгов:
Днепропетровская область – 11%,
Харьковская – 7%,
Киев – 7%,
Одесская – 6%,
Донецкая – 6%.
