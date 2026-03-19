Долги в Украине шокируют: в Раде заговорили о полном хаосе в управлении

В Украине постоянно растут долги — по состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников — более 9,5 млн долгов. За год их стало больше еще на 514 тыс. (+6%).

Верховная Рада.

Такие данные привела народный депутат Нина Южанина. По ее словам, это очень показательная цифра о реальном состоянии экономики и платежеспособности граждан.

Больше всего, по ее словам, производств:

более 2 млн (21%) – штрафы за нарушение ПДД,

1,93 млн (20%) – другие админправонарушения,

1,65 млн (17,3%) – взыскание в пользу государства,

свыше 816 тыс. (8,6%) – долги за коммунальные услуги.

И еще один показатель, который, по словам политика, вызывает вопросы – 2,1 млн (22%) – долги без четкой категории

"Это результат изменений в классификации, но фактически – каждое пятое производство государство даже не может нормально структурировать", — пояснила народная депутат.

Наибольший рост, по ее словам, выглядит так:

специальная конфискация: +63%,

обращение взыскания на имущество: +37%.

"То есть речь уже не только о штрафах. Все чаще – это о потере активов", – отметила политик.

Народная депутат проинформировала, что географически больше долгов:

Днепропетровская область – 11%,

Харьковская – 7%,

Киев – 7%,

Одесская – 6%,

Донецкая – 6%.

"Итак, 9,5 млн долгов — это не просто статистика. Это — падение платежеспособности, рост давления штрафов и санкций, и слабое качество государственного администрирования (даже в базовых вещах, как классификация долгов). И ключевое — это так должно работать государство во время войны, это управление или уже хаос", — подытожила народная депутатка.

