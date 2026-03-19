Борги в Україні шокують: у Раді заговорили про повний хаос в управлінні

Кречмаровская Наталия
В Україні невпинно зростають борги — станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників — понад 9,5 млн боргів. За рік їх стало більше ще на 514 тис. (+6%).
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Такі дані навела народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, це дуже показова цифра про реальний стан економіки та платоспроможність громадян.
Найбільше, за її словами проваджень:
понад 2 млн (21%) — штрафи за порушення ПДР,
1,93 млн (20%) — інші адмінправопорушення,
1,65 млн (17,3%) — стягнення на користь держави,
понад 816 тис. (8,6%) — борги за комунальні послуги.
І ще один показник, який, за словами політика, викликає питання — 2,1 млн (22%) — борги без чіткої категорії
Найбільше зростання, за її словами, виглядає так:
спеціальна конфіскація: +63%,
звернення стягнення на майно: +37%.
Народна депутатка поінформувала, що географічно найбільше боргів:
Дніпропетровська область — 11%,
Харківська — 7%,
Київ — 7%,
Одеська — 6%,
Донецька — 6%.
