Борги в Україні шокують: у Раді заговорили про повний хаос в управлінні

В Україні невпинно зростають борги — станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників — понад 9,5 млн боргів. За рік їх стало більше ще на 514 тис. (+6%).

Такі дані навела народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, це дуже показова цифра про реальний стан економіки та платоспроможність громадян.

Найбільше, за її словами проваджень:

понад 2 млн (21%) — штрафи за порушення ПДР,

1,93 млн (20%) — інші адмінправопорушення,

1,65 млн (17,3%) — стягнення на користь держави,

понад 816 тис. (8,6%) — борги за комунальні послуги.

І ще один показник, який, за словами політика, викликає питання — 2,1 млн (22%) — борги без чіткої категорії

“Це результат змін у класифікації, але фактично — кожне п’яте провадження держава навіть не може нормально структурувати”, — пояснила народна депутатка.

Найбільше зростання, за її словами, виглядає так:

спеціальна конфіскація: +63%,

звернення стягнення на майно: +37%.

“Тобто мова вже не лише про штрафи. Все частіше — це про втрату активів”, — зауважила політик.

Народна депутатка поінформувала, що географічно найбільше боргів:

Дніпропетровська область — 11%,

Харківська — 7%,

Київ — 7%,

Одеська — 6%,

Донецька — 6%.

“Отже, 9,5 млн боргів — це не просто статистика. Це — падіння платоспроможності, зростання тиску штрафів і санкцій, і слабка якість державного адміністрування (навіть у базових речах, як класифікація боргів). І ключове — це так має працювати держава під час війни, це управління чи вже хаос”, — підсумувала народна депутатка.

