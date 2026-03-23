Доллар может "штормить": украинцам озвучили тревожный прогноз на конец марта

В конце марта валютный рынок Украины входит в период повышенной турбулентности, которая может ощутимо повлиять на кошельки украинцев. Уже в ближайшие дни курс доллара может вести себя непредсказуемо – от резких скачков до не менее быстрого падения. В то же время, ситуация не выглядит критической, однако требует внимания как от бизнеса, так и от граждан.

Курс доллара в конце марта: чего ждать украинцам 23-29 числа

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, о чем пишет Фокус. .

Рынок будет "качаться", но без паники

По словам эксперта, ситуацию на валютном рынке можно описать как "управляемую турбулентность" . Это означает, что сразу несколько факторов одновременно влияют на курс, создавая нестабильность, но не провоцируя финансовый коллапс. Украинцам следует быть готовыми к тому, что курс доллара может меняться даже в течение одного дня , что станет главной особенностью последней недели марта.

Главным драйвером рынка остается баланс спроса и предложения валюты. С одной стороны, аграрные компании активно продают валютную выручку в преддверии посевной, поддерживающей гривну. С другой – спрос резко растет из-за импортеров горючего, закупающих ресурсы на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках.

Давящее на гривну

Дополнительное влияние оказывает и глобальный фактор. Напряжение на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на цены на нефть, что, в свою очередь, формирует валютные потребности Украины. Если цены на энергоносители будут оставаться высокими, спрос на валюту сохранится, что может давить на гривну.

В то же время, ключевую роль в стабилизации ситуации будет играть Национальный банк. Благодаря валютным интервенциям регулятор фактически сдерживает резкие колебания и не позволяет рынку выйти из-под контроля . Политика "управляемой гибкости" позволяет рынку двигаться, но не переходить в кризисную фазу.

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 43,75–44,35 грн, а в обменниках – 44–44,5 грн. Евро выглядит стабильнее и будет колебаться в диапазоне около 50,5–52 грн на наличном рынке.

Важно, что резких обвалов или скачков пока не прогнозируется , однако повышенная волатильность станет нормой. Это значит, что украинцам следует внимательнее следить за курсом, особенно при крупных финансовых операциях.

В итоге конец марта обещает быть напряженным для валютного рынка, но контролируемым. В ближайшие дни покажут, насколько эффективно Нацбанк сможет удержать баланс и не допустить финансовых потрясений.

