Долар може "штормити": українцям озвучили тривожний прогноз на кінець березня

Наприкінці березня валютний ринок України входить у період підвищеної турбулентності, яка може відчутно вплинути на гаманці українців. Уже в найближчі дні курс долара може поводитися непередбачувано – від різких стрибків до не менш швидкого падіння. Водночас ситуація не виглядає критичною, однак потребує уваги як від бізнесу, так і від громадян.

Курс долара наприкінці березня: чого чекати українцям 23–29 числа

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий, про що пише Фокус .

Ринок буде "гойдатись", але без паніки

За словами експерта, ситуацію на валютному ринку можна описати як "керовану турбулентність". Це означає, що одразу кілька факторів одночасно впливають на курс, створюючи нестабільність, але не провокуючи фінансового колапсу. Українцям варто бути готовими до того, що курс долара може змінюватися навіть протягом одного дня, що стане головною особливістю останнього тижня березня.

Основним драйвером ринку залишається баланс попиту та пропозиції валюти. З одного боку, аграрні компанії активно продають валютну виручку напередодні посівної, що підтримує гривню. З іншого – попит різко зростає через імпортерів пального, які закуповують ресурси на тлі нестабільної ситуації на світових ринках.

Що тисне на гривню

Додатковий вплив має і глобальний фактор. Напруження на Близькому Сході безпосередньо впливає на ціни на нафту, що, у свою чергу, формує валютні потреби України. Якщо ціни на енергоносії залишатимуться високими, попит на валюту збережеться, що може тиснути на гривню.

Водночас ключову роль у стабілізації ситуації відіграватиме Національний банк. Завдяки валютним інтервенціям регулятор фактично стримує різкі коливання і не дозволяє ринку вийти з-під контролю. Політика "керованої гнучкості" дає змогу ринку рухатися, але не переходити у кризову фазу.

Яким буде курс долара і євро

За прогнозом, курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 43,75–44,35 грн, а в обмінниках – 44–44,5 грн. Євро виглядає більш стабільним і коливатиметься в діапазоні близько 50,5–52 грн на готівковому ринку.

Важливо, що різких обвалів або стрибків наразі не прогнозується, однак підвищена волатильність стане нормою. Це означає, що українцям варто уважніше стежити за курсом, особливо при великих фінансових операціях.

У підсумку кінець березня обіцяє бути напруженим для валютного ринку, але контрольованим. Найближчі дні покажуть, наскільки ефективно Нацбанк зможе втримати баланс і не допустити фінансових потрясінь.

