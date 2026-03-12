Доллар по 50: эксперт объяснил, контролирует ли НБУ ситуацию на валютном рынке

Украинцам не стоит ожидать резкого обвала национальной валюты, поскольку Национальный банк Украины владеет полным набором рычагов для стабилизации рынка. Такое мнение в интервью изданию Новости. Live высказал известный финансовый аналитик Алексей Кущ.

Курс доллара

По словам эксперта, наиболее вероятным сценарием является постепенное обесценивание гривны до 45 гривен за доллар. В то же время, он предполагает, что при определенных условиях американская валюта может достичь максимума в 47–48 гривен, однако этот показатель является верхним пределом коридора.

"У НБУ есть абсолютно все необходимые инструменты для удержания ситуации в пределах прогнозируемых ранее коридоров", — подчеркнул Кущ. Он пояснил, что регулятор сознательно и плавно сажает курс, пытаясь найти баланс между стоимостью валюты и сдерживанием инфляции.

Аналитик также успокоил риски неконтролируемого падения экономики. По его мнению, катастрофическое развитие событий возможно только при полном прекращении поддержки от западных партнеров, что пока выглядит маловероятным.

"Сейчас он [катастрофический сценарий] не рассматривается", — резюмировал специалист.

Таким образом, умеренная девальвация остается частью текущей стратегии государства, но она будет проходить под жестким наблюдением главного банковского регулятора.

