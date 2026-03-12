Доллар по 50: эксперт объяснил, контролирует ли НБУ ситуацию на валютном рынке

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Украинцам не стоит ожидать резкого обвала национальной валюты, поскольку Национальный банк Украины владеет полным набором рычагов для стабилизации рынка. Такое мнение в интервью изданию Новости. Live высказал известный финансовый аналитик Алексей Кущ.
Курс доллара
По словам эксперта, наиболее вероятным сценарием является постепенное обесценивание гривны до 45 гривен за доллар. В то же время, он предполагает, что при определенных условиях американская валюта может достичь максимума в 47–48 гривен, однако этот показатель является верхним пределом коридора.
Аналитик также успокоил риски неконтролируемого падения экономики. По его мнению, катастрофическое развитие событий возможно только при полном прекращении поддержки от западных партнеров, что пока выглядит маловероятным.
Таким образом, умеренная девальвация остается частью текущей стратегии государства, но она будет проходить под жестким наблюдением главного банковского регулятора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на энергетическом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В своем сообщении в соцсети Truth Social он отметил ведущую роль Соединенных Штатов как крупнейшего мирового добытчика нефти.
По словам американского лидера, дестабилизация в регионе и дальнейшее удорожание ресурсов имеют прямой финансовый эффект для страны. "Поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", — отметил Трамп, указывая на мощность американского нефтяного сектора.