Долар по 50: експерт пояснив, чи контролює НБУситуацію на валютному ринку

Українцям не варто очікувати на різкий обвал національної валюти, оскільки Національний банк України наразі володіє повним набором важелів для стабілізації ринку. Таку думку в інтерв’ю виданню Новини.LIVE висловив відомий фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Курс долара

За словами експерта, найбільш імовірним сценарієм є поступове знецінення гривні до позначки 45 гривень за долар. Водночас він припускає, що за певних умов американська валюта може сягнути максимуму у 47–48 гривень, проте цей показник є верхньою межею коридору.

"НБУ має абсолютно всі необхідні інструменти для утримання ситуації в межах прогнозованих раніше коридорів", — підкреслив Кущ. Він пояснив, що регулятор свідомо і плавно "саджає" курс, намагаючись знайти баланс між вартістю валюти та стримуванням інфляції.

Аналітик також заспокоїв щодо ризиків неконтрольованого падіння економіки. На його думку, катастрофічний розвиток подій можливий лише за умови повного припинення підтримки від західних партнерів, що наразі виглядає малоймовірним.

"Зараз він [катастрофічний сценарій] не розглядається", — резюмував фахівець.

Таким чином, помірна девальвація залишається частиною поточної стратегії держави, але вона відбуватиметься під жорстким наглядом головного банківського регулятора.

