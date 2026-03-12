logo_ukra

Головна Новини Фінанси 2026 Долар по 50: експерт пояснив, чи контролює НБУситуацію на валютному ринку
commentss НОВИНИ Всі новини

Долар по 50: експерт пояснив, чи контролює НБУситуацію на валютному ринку

Курс долара у 2024–2025 роках: аналітик назвав базовий сценарій та «стелю» для гривні

12 березня 2026, 23:17
Недилько Ксения

Українцям не варто очікувати на різкий обвал національної валюти, оскільки Національний банк України наразі володіє повним набором важелів для стабілізації ринку. Таку думку в інтерв’ю виданню Новини.LIVE висловив відомий фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Долар по 50: експерт пояснив, чи контролює НБУситуацію на валютному ринку

Курс долара

За словами експерта, найбільш імовірним сценарієм є поступове знецінення гривні до позначки 45 гривень за долар. Водночас він припускає, що за певних умов американська валюта може сягнути максимуму у 47–48 гривень, проте цей показник є верхньою межею коридору.

"НБУ має абсолютно всі необхідні інструменти для утримання ситуації в межах прогнозованих раніше коридорів", — підкреслив Кущ. Він пояснив, що регулятор свідомо і плавно "саджає" курс, намагаючись знайти баланс між вартістю валюти та стримуванням інфляції.

Аналітик також заспокоїв щодо ризиків неконтрольованого падіння економіки. На його думку, катастрофічний розвиток подій можливий лише за умови повного припинення підтримки від західних партнерів, що наразі виглядає малоймовірним.

"Зараз він [катастрофічний сценарій] не розглядається", — резюмував фахівець.

Таким чином, помірна девальвація залишається частиною поточної стратегії держави, але вона відбуватиметься під жорстким наглядом головного банківського регулятора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на енергетичному ринку на тлі ескалації на Близькому Сході. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він наголосив на провідній ролі Сполучених Штатів як найбільшого світового видобувача нафти.

За словами американського лідера, дестабілізація в регіоні та подальше здорожчання ресурсів мають прямий фінансовий ефект для країни. "Тому, коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", — зазначив Трамп, вказуючи на потужність американського нафтового сектору.



