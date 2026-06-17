Доллар по 51,5: Кабмин обнародовал новый прогноз на курс гривны

Кабинет министров Украины представил бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая определяет сразу два сценария развития экономики в зависимости от продолжительности войны и ситуации безопасности. В документе, который презентовали депутатам, правительство также обнародовало ключевые макроэкономические показатели, включая прогноз курса гривны, инфляции и социальных выплат.

Кабмин обнародовал новый прогноз на курс гривны. Фото из открытых источников

Базовый сценарий правительства предполагает завершение полномасштабной войны в начале 2027 года. В таком случае государство сможет переориентировать бюджет на восстановление экономики и социальные программы. Второй сценарий осторожнее и предполагает, что война продолжается и после 2027 года. В этом случае рост экономики будет оставаться ограниченным, а значительная часть ресурсов и дальше будет направляться на оборону. В декларации правительство обнародовало показатели только для первого оптимистического сценария.

По расчетам правительства, экономика Украины будет постепенно ускорять рост. В частности, по прогнозу в 2026 году рост ВВП будет на уровне 1,6%, в 2027 году — 4,5%, в 2028 году — 5,3%, а на 2029 год — 6,7%. Инфляция, по прогнозу, будет снижаться: с 9,2% в 2026 году до 5,1% в 2029 году.

В то же время, курс гривны будет оставаться под давлением торгового дефицита. До конца 2029 года правительство прогнозирует курс на уровне 51,5 грн за доллар, тогда как в 2026 году оно может составить 45,8 грн.

— 2027 — 48,3 гривны

— 2028 — 50,1 гривны

- 2029 — 51,5 гривны

Правительство также обновило прогноз социальных стандартов. Минимальная зарплата будет расти каждый год:

— 2027 год – 9 546 гривен

— 2028 год – 10 377 гривен.

— 2029 год – 11 114 гривен

Для сравнения, в 2026 году она составляет 8647 грн.

Вырастет и прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он поднимется до 4304 гривен в 2029 году, а для пенсионеров — до 3357 гривен.

Постепенное восстановление экономики возможно только при стабилизации ситуации безопасности. В то же время в базовом сценарии курс гривны продолжит медленную девальвацию, а рост доходов населения будет оставаться ограниченным инфляционными рисками. Однако реальная динамика будет зависеть от хода войны, объемов международной помощи и темпов внутренних реформ.

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