Долар по 51,5: Кабмін оприлюднив новий прогноз на курс гривні

Кабінет міністрів України представив бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка окреслює одразу два сценарії розвитку економіки залежно від тривалості війни та безпекової ситуації. У документі, який презентували депутатам, уряд також оприлюднив ключові макроекономічні показники, включно з прогнозом курсу гривні, інфляції та соціальних виплат.

Кабмін оприлюднив новий прогноз на курс гривні. Фото з відкритих джерел

Базовий сценарій уряду передбачає завершення повномасштабної війни на початку 2027 року. У такому випадку держава зможе переорієнтувати бюджет на відновлення економіки та соціальні програми. Другий сценарій більш обережний та передбачає, що війна триває і після 2027 року. У цьому випадку зростання економіки залишатиметься обмеженим, а значна частина ресурсів і надалі спрямовуватиметься на оборону. У декларації уряд оприлюднив показники лише для першого оптимістичного сценарію.

За розрахунками уряду, економіка України поступово прискорюватиме зростання. Зокрема за прогнозом у 2026 році зріст ВВП буде на рівні 1,6%, у 2027 році — 4,5%, 2028 році — 5,3%, а на 2029 рік — 6,7%. Інфляція, за прогнозом, знижуватиметься: з 9,2% у 2026 році до 5,1% у 2029-му.

Водночас курс гривні залишатиметься під тиском торгового дефіциту. До кінця 2029 року уряд прогнозує курс на рівні 51,5 грн за долар, тоді як у 2026 році він може становити 45,8 грн.

- 2027-го — 48,3 гривні

- 2028-го — 50,1 гривні

- 2029-го — 51,5 гривні

Уряд також оновив прогноз соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зростатиме щороку:

- 2027 рік — 9 546 гривень

- 2028 рік — 10 377 гривень.

- 2029 рік — 11 114 гривень

Для порівняння, у 2026 році вона становить 8 647 грн.

Зросте і прожитковий мінімум. Для працездатних осіб він підніметься до 4 304 гривень у 2029 році, а для пенсіонерів — до 3 357 гривень.

Поступове відновлення економіки можливе лише за умови стабілізації безпекової ситуації. Водночас у базовому сценарії курс гривні продовжить повільну девальвацію, а зростання доходів населення залишатиметься обмеженим інфляційними ризиками. Однак реальна динаміка залежатиме від перебігу війни, обсягів міжнародної допомоги та темпів внутрішніх реформ.

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