Доллар по 52 грн до конца 2026 года: худший сценарий для Украины

В Украине доллар постепенно дорожает, и пока шоковых цен нет, однако психологическая отметка в 45 грн за доллар преодолена. Искусственный интеллект проанализировал, из-за каких негативных сценариев курс доллара может резко "подскочить" вверх.

Курс валюты. Фото портал "Комментарии"

Наибольшая угроза, по мнению ChatGPT, — совпадение нескольких проблем: задержка международной помощи, рост расходов на войну, ухудшение ситуации в энергетике и сокращение валютных поступлений от экспорта. Если финансирования и резервов будет недостаточно, Нацбанку станет сложнее сдерживать девальвацию. Дополнительное давление может оказать паника на валютном рынке.

При неблагоприятном сценарии доллар может приблизиться к 48-50 грн или превысить этот предел. В то же время, базовые прогнозы, приведенные чат-ботом, составляют около 45,5-46,7 грн за доллар.

Gemini связывает возможное ослабление гривны с задержками международной помощи, последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре и увеличением спроса на импортное оборудование и топливо. Дополнительными факторами есть бюджетный дефицит, значительные расходы на безопасность и ускорение инфляции.

По базовому сценарию наличный доллар в конце года обойдется в 45,5-46,5 грн. Если военные и финансовые риски усилятся одновременно, курс может попытаться преодолеть отметку в 47-48 грн.

DeepSeek считает самым опасным сочетание задержек западной помощи, сокращение экспорта из-за ударов по портам и инфраструктуре и роста торгового дефицита. При таком развитии событий Нацбанку, возможно, придется сократить валютные интервенции, что ускорит ослабление гривны.

По стресс-сценарию доллар может достичь 47-49 грн до конца 2026 года, а в начале 2027-го – 49-52 грн. В то же время DeepSeek отмечает, что это не базовый прогноз: у Нацбанка есть резервы и может сдерживать резкие колебания.

Все три чата сходятся на том, что наибольший риск для гривни — одновременные проблемы с международным финансированием, войной и валютными поступлениями. Однако оценки отличаются: Gemini называет 47-48 грн в стрессовом сценарии, DeepSeek – 47-49 грн, а ChatGPT допускает рост до 50 грн и выше.

Итак, доллар по 50 гривен – возможный рисковый сценарий, но не неизбежный результат. Базовые оценки чат-ботов в основном остаются в диапазоне 45,5-46,7 грн за доллар. Реальный курс будет зависеть от поступления международной помощи, ситуации с экспортом и действий Нацбанка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам бизнесмена Коломойского, реальный курс 150 грн за доллар.



