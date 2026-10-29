Долар по 52 грн до кінця 2026 року: найгірший сценарій для України

В Україні долар поступово дорожчає, і поки шокових цін немає, однак психологічну позначку у 45 грн за долар подолано. Штучний інтелект проаналізував, через які негативні сценарії курс долара може різко “скочити” вгору.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Найбільша загроза, на думку ChatGPT, — збіг кількох проблем: затримки міжнародної допомоги, зростання витрат на війну, погіршення ситуації в енергетиці та скорочення валютних надходжень від експорту. Якщо фінансування й резервів буде недостатньо, Нацбанку стане складніше стримувати девальвацію. Додатковий тиск може створити паніка на валютному ринку.

За несприятливого сценарію долар може наблизитися до 48-50 грн або перевищити цю межу. Водночас базові прогнози, наведені чат-ботом, становлять близько 45,5-46,7 грн за долар.

Gemini пов’язує можливе ослаблення гривні із затримками міжнародної допомоги, наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі та збільшенням попиту на імпортне обладнання й пальне. Додатковими чинниками є бюджетний дефіцит, значні витрати на безпеку та прискорення інфляції.

За базовим сценарієм готівковий долар наприкінці року коштуватиме 45,5-46,5 грн. Якщо воєнні та фінансові ризики посиляться одночасно, курс може спробувати подолати позначку 47-48 грн.

DeepSeek вважає найнебезпечнішим поєднання затримок західної допомоги, скорочення експорту через удари по портах та інфраструктурі й зростання торговельного дефіциту. За такого розвитку подій Нацбанку, можливо, доведеться скоротити валютні інтервенції, що прискорить ослаблення гривні.

За стрес-сценарієм долар може сягнути 47-49 грн до кінця 2026 року, а на початку 2027-го — 49-52 грн. Водночас DeepSeek наголошує, що це не базовий прогноз: Нацбанк має резерви й може стримувати різкі коливання.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що найбільший ризик для гривні — одночасні проблеми з міжнародним фінансуванням, війною та валютними надходженнями. Проте оцінки відрізняються: Gemini називає 47-48 грн у стресовому сценарії, DeepSeek — 47-49 грн, а ChatGPT допускає зростання до 50 грн і вище.

Отже, долар по 50 гривень — можливий ризиковий сценарій, але не неминучий результат. Базові оцінки чат-ботів переважно залишаються в діапазоні 45,5-46,7 грн за долар. Реальний курс залежатиме від надходження міжнародної допомоги, ситуації з експортом і дій Нацбанку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами бізнесмена Коломойського, реальний курс 150 грн за долар.



