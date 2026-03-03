Доллар пробил исторический потолок: гривна потеряла еще 22 копейки

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 4 марта – и доллар снова установил исторический максимум.

Курс на 4 марта установил новый максимум – что будет дальше

Официальный курс доллара вырос сразу на 22 копейки и составил 43,45 грн. Это новый рекорд – предыдущий максимум фиксировался 19 января на уровне 43,41 грн. Таким образом, американская валюта продолжает постепенное укрепление против гривны.

Что с евро

Европейская валюта, напротив, несколько подешевела. Официальный курс евро на среду составляет 50,46 грн, что на 14 копеек ниже предыдущего показателя.

Ситуация на межбанке и обменниках

По состоянию на 15:30 на межбанковском рынке доллар торговался в пределах 43,59-43,62 грн (покупка/продажа). Евро находился в более широком коридоре – 50,58–51,59 грн.

В наличном сегменте 3 марта доллар в среднем продавали по 43,55 грн., покупали по 43,40 грн. Евро предлагали за 50,95 грн., а курс покупки составлял около 50,70 грн.

Стоит ли бежать в обменник

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что нынешняя динамика курса фактически повторяет прошлогоднюю модель только на высшем уровне. По его словам, с весны традиционно формируется нисходящий тренд доллара.

Он отмечает, что выгоднее могут быть гривневые ОВГЗ с доходностью около 14% годовых. Даже банковские депозиты, по его мнению, способны принести большее, чем пассивное ожидание дальнейшего роста доллара.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не спешить с продажей валюты. Он подчеркивает, что ключевым принципом остается диверсификация. Инвестировать в ценные бумаги следует за счет новых доходов, а не путем полной конвертации уже имеющихся валютных сбережений.

Главный сигнал для рынка – курс доллара продолжает движение вверх, но панические решения могут стоить дороже временных колебаний . Финансисты советуют взвешивать риски и не поддаваться эмоциям.

Читайте также в "Комментариях", что В 2026 году украинский рынок недвижимости демонстрирует четкую тенденцию: покупатели все чаще выбирают компактные квартиры.