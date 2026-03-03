Доллар пробил исторический потолок: гривна потеряла еще 22 копейки

Рубрики
Проніна Анна
Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 4 марта – и доллар снова установил исторический максимум.
Курс на 4 марта установил новый максимум – что будет дальше
Официальный курс доллара вырос сразу на 22 копейки и составил 43,45 грн. Это новый рекорд – предыдущий максимум фиксировался 19 января на уровне 43,41 грн. Таким образом, американская валюта продолжает постепенное укрепление против гривны.
Европейская валюта, напротив, несколько подешевела. Официальный курс евро на среду составляет 50,46 грн, что на 14 копеек ниже предыдущего показателя.
По состоянию на 15:30 на межбанковском рынке доллар торговался в пределах 43,59-43,62 грн (покупка/продажа). Евро находился в более широком коридоре – 50,58–51,59 грн.
В наличном сегменте 3 марта доллар в среднем продавали по 43,55 грн., покупали по 43,40 грн. Евро предлагали за 50,95 грн., а курс покупки составлял около 50,70 грн.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что нынешняя динамика курса фактически повторяет прошлогоднюю модель только на высшем уровне. По его словам, с весны традиционно формируется нисходящий тренд доллара.
Он отмечает, что выгоднее могут быть гривневые ОВГЗ с доходностью около 14% годовых. Даже банковские депозиты, по его мнению, способны принести большее, чем пассивное ожидание дальнейшего роста доллара.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не спешить с продажей валюты. Он подчеркивает, что ключевым принципом остается диверсификация. Инвестировать в ценные бумаги следует за счет новых доходов, а не путем полной конвертации уже имеющихся валютных сбережений.
Главный сигнал для рынка – курс доллара продолжает движение вверх, но панические решения могут стоить дороже временных колебаний . Финансисты советуют взвешивать риски и не поддаваться эмоциям.
