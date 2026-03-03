Долар пробив історичну стелю: гривня втратила ще 22 копійки

Національний банк України оновив офіційний курс валют на 4 березня – і долар знову встановив історичний максимум.

Курс на 4 березня встановив новий максимум – що буде далі

Офіційний курс долара зріс одразу на 22 копійки та становить 43,45 грн. Це новий рекорд – попередній максимум фіксувався 19 січня на рівні 43,41 грн. Таким чином, американська валюта продовжує поступове зміцнення проти гривні.

Що з євро

Європейська валюта, навпаки, дещо здешевшала. Офіційний курс євро на середу становить 50,46 грн, що на 14 копійок нижче за попередній показник.

Ситуація на міжбанку та в обмінниках

Станом на 15:30 на міжбанківському ринку долар торгувався у межах 43,59–43,62 грн (купівля/продаж). Євро перебував у ширшому коридорі – 50,58–51,59 грн.

У готівковому сегменті 3 березня долар у середньому продавали по 43,55 грн, купували по 43,40 грн. Євро пропонували за 50,95 грн, а курс купівлі становив близько 50,70 грн.

Чи варто бігти в обмінник

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі ТСН зазначив, що нинішня динаміка курсу фактично повторює торішню модель – лише на вищому рівні. За його словами, з весни традиційно формується спадний тренд долара.

Він наголошує, що наразі вигіднішими можуть бути гривневі ОВДП із доходністю близько 14% річних. Навіть банківські депозити, на його думку, здатні принести більше, ніж пасивне очікування подальшого зростання долара.

Натомість фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не поспішати з продажем валюти. Він підкреслює, що ключовим принципом залишається диверсифікація. Інвестувати в цінні папери варто за рахунок нових доходів, а не шляхом повної конвертації вже наявних валютних заощаджень.

Головний сигнал для ринку – курс долара продовжує рух угору, але панічні рішення можуть коштувати дорожче, ніж тимчасові коливання. Фінансисти радять зважувати ризики і не піддаватися емоціям.

