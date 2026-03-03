Долар пробив історичну стелю: гривня втратила ще 22 копійки

Рубрики
Національний банк України оновив офіційний курс валют на 4 березня – і долар знову встановив історичний максимум.
Курс на 4 березня встановив новий максимум – що буде далі
Офіційний курс долара зріс одразу на 22 копійки та становить 43,45 грн. Це новий рекорд – попередній максимум фіксувався 19 січня на рівні 43,41 грн. Таким чином, американська валюта продовжує поступове зміцнення проти гривні.
Європейська валюта, навпаки, дещо здешевшала. Офіційний курс євро на середу становить 50,46 грн, що на 14 копійок нижче за попередній показник.
Станом на 15:30 на міжбанківському ринку долар торгувався у межах 43,59–43,62 грн (купівля/продаж). Євро перебував у ширшому коридорі – 50,58–51,59 грн.
У готівковому сегменті 3 березня долар у середньому продавали по 43,55 грн, купували по 43,40 грн. Євро пропонували за 50,95 грн, а курс купівлі становив близько 50,70 грн.
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі ТСН зазначив, що нинішня динаміка курсу фактично повторює торішню модель – лише на вищому рівні. За його словами, з весни традиційно формується спадний тренд долара.
Він наголошує, що наразі вигіднішими можуть бути гривневі ОВДП із доходністю близько 14% річних. Навіть банківські депозити, на його думку, здатні принести більше, ніж пасивне очікування подальшого зростання долара.
Натомість фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не поспішати з продажем валюти. Він підкреслює, що ключовим принципом залишається диверсифікація. Інвестувати в цінні папери варто за рахунок нових доходів, а не шляхом повної конвертації вже наявних валютних заощаджень.
Головний сигнал для ринку – курс долара продовжує рух угору, але панічні рішення можуть коштувати дорожче, ніж тимчасові коливання. Фінансисти радять зважувати ризики і не піддаватися емоціям.
