Доллар снова пугает: в Силах обороны призывают не бежать в обменники

На фоне роста курса иностранных валют в Украине снова начала распространяться паника вокруг гривны. Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" обратил внимание, что информацию о подорожании доллара и евро активно подхватывают медиа, что может спровоцировать массовые походы людей в банки и обменники.

Военный про курс доллара в Украине

По его словам, такая волна ажиотажа уже не в первый раз создает иллюзию финансовой катастрофы, которая впоследствии оказывается преувеличенной. Он подчеркивает, что подобные колебания курса не всегда являются сигналом для панических действий, а важнее остается умение стабильно и взвешенно распоряжаться собственными финансами, особенно в условиях войны.

По состоянию на сегодняшний день курс доллара достиг отметки 43,30 гривны. В то же время, военный отмечает, что после очередного всплеска эмоций ситуация обычно стабилизируется, а предыдущая паника оказывается почти ошибочной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком политическом уровне с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя результаты переговоров украинской делегации во Франции.

По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров доложил об итогах работы переговорной команды, после которых двусторонний документ безопасности с США можно считать готовым к окончательному согласованию на уровне президентов Украины и Соединенных Штатов, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Украинской стороне удалось сохранить синхронную координацию между европейскими партнерами и американской командой. Отдельно в ходе переговоров обсуждались вопросы послевоенного обновления Украины, экономического развития и дальнейшей поддержки страны. Также стороны затронули сложные пункты базовой рамки завершения войны, и Украина представила собственные варианты финализации соответствующих договоренностей.

