Долар знову лякає: у Силах оборони закликають не бігти в обмінники

На тлі зростання курсу іноземних валют в Україні знову почала поширюватися паніка навколо гривні. Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" звернув увагу, що інформацію про подорожчання долара та євро активно підхоплюють медіа, що може спровокувати масові походи людей до банків та обмінників.

Військовий про курс долара в Україні

За його словами, така хвиля ажіотажу вже не вперше створює ілюзію фінансової катастрофи, яка згодом виявляється перебільшеною. Він наголошує, що подібні коливання курсу не завжди є сигналом для панічних дій, а значно важливішим залишається вміння стабільно та зважено розпоряджатися власними фінансами, особливо в умовах війни.

Станом на сьогодні курс долара сягнув позначки 43,30 гривні. Водночас військовий зазначає, що після чергового сплеску емоцій ситуація зазвичай стабілізується, а попередня паніка виявляється майже хибною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д окумент про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому політичному рівні зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати перемовин української делегації у Франції.

За словами глави держави, міністр оборони Рустем Умєров доповів про підсумки роботи переговорної команди, після яких двосторонній безпековий документ зі США можна вважати готовим до остаточного узгодження на рівні президентів України та Сполучених Штатів, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Українській стороні вдалося зберегти синхронну координадинацію між європейськими партнерами та американською командою. Окремо під час переговорів обговорювалися питання повоєнного відновлення України, економічного розвитку та подальшої підтримки країни. Також сторони торкнулися складних пунктів базової рамки завершення війни, і Україна представила власні варіанти фіналізації відповідних домовленостей.

