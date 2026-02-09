logo

ЕС создает собственную платежную систему – Visa и Mastercard в прошлом

Европейские банки запускают Wero для мгновенных платежей, чтобы снизить зависимость от США и Китая.

9 февраля 2026, 16:40
Автор:
Проніна Анна

Европейский Союз активизировал работу над созданием независимой платежной инфраструктуры , которая сможет конкурировать с глобальными гигантами Visa, Mastercard и китайскими системами, такими как Alipay. Цель – обеспечить финансовый суверенитет ЕС , повысить безопасность платежей и снизить зависимость от внешних факторов. Об этом сообщает Financial Times .

ЕС бросает вызов Visa и Mastercard: новая платежная система Wero изменит правила игры

Проект EPI и платежный стандарт Wero

Ведущие банки Франции, Германии и других стран ЕС объединились в European Payments Initiative (EPI) . Результатом стало создание Wero – нового стандарта мгновенных платежей, сочетающего цифровой кошелек и возможность оплаты товаров и услуг без использования карт Visa/Mastercard.

Wero уже доступна в Бельгии, Франции и Германии с 2024 года. К 2026–2027 годам планируется интеграция в Нидерландах и других странах ЕС. Система позволяет переводить деньги между пользователями (P2P) и рассчитываться в магазинах через мобильные приложения, QR-коды и бесконтактные технологии , используя только телефонный номер или email.

Почему это стало критической необходимостью

Зависимость от иностранных платежных систем признается стратегической уязвимостью. События после 2022 года , в частности, ограничение работы международных платежных систем в определенных регионах, подчеркнули риски для экономической безопасности ЕС. Wero должна стать альтернативой, гарантирующей стабильность и контроль в собственных руках .

Цифровой евро – еще один шаг к независимости

Кроме Wero, Европейский центральный банк активно работает над проектом цифрового евро , который должен дополнить платежную экосистему и укрепить финансовую автономию Европы.

Что это значит для пользователей и бизнеса

  • Мгновенные переводы без комиссий за границу в рамках ЕС.

  • Простые оплаты в магазинах и онлайн через мобильный телефон.

  • Снижение зависимости от карточных систем США и Китая.

Таким образом, ЕС делает смелый шаг к финансовому суверенитету , который может изменить глобальную карту платежных систем и постепенно снизить роль американских и китайских компаний в Европе.

