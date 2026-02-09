ЄС створює власну платіжну систему — Visa і Mastercard у минулому

Європейський Союз активізував роботу над створенням незалежної платіжної інфраструктури, яка зможе конкурувати з глобальними гігантами Visa, Mastercard та китайськими системами, такими як Alipay. Мета — забезпечити фінансовий суверенітет ЄС, підвищити безпеку платежів і знизити залежність від зовнішніх факторів. Про це повідомляє Financial Times.

ЄС кидає виклик Visa і Mastercard: нова платіжна система Wero змінить правила гри

Проєкт EPI та платіжний стандарт Wero

Провідні банки Франції, Німеччини та інших країн ЄС об’єдналися в European Payments Initiative (EPI). Результатом стало створення Wero — нового стандарту миттєвих платежів, що поєднує цифровий гаманець і можливість оплати товарів та послуг без використання карток Visa/Mastercard.

Wero вже доступна у Бельгії, Франції та Німеччині з 2024 року. До 2026-2027 років планується інтеграція в Нідерландах та інших країнах ЄС. Система дозволяє переказувати гроші між користувачами (P2P) та розраховуватися у магазинах через мобільні додатки, QR-коди та безконтактні технології, використовуючи лише номер телефону або email.

Чому це стало критичною необхідністю

Залежність від іноземних платіжних систем визнається стратегічною вразливістю. Події після 2022 року, зокрема обмеження роботи міжнародних платіжних систем у певних регіонах, підкреслили ризики для економічної безпеки ЄС. Wero має стати альтернативою, що гарантує стабільність і контроль у власних руках.

Цифровий євро — ще один крок до незалежності

Окрім Wero, Європейський центральний банк активно працює над проєктом цифрового євро, який має доповнити платіжну екосистему та ще більше зміцнити фінансову автономію Європи.

Що це означає для користувачів та бізнесу

Миттєві перекази без комісій за кордон у межах ЄС.

Прості оплати в магазинах та онлайн через мобільний телефон.

Зниження залежності від карткових систем США і Китаю.

Таким чином, ЄС робить сміливий крок до фінансового суверенітету, який може змінити глобальну карту платіжних систем і поступово зменшити роль американських і китайських компаній у Європі.

