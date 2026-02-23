logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Есть плохое предвкушение: в Раде уже прямым текстом говорят о трагедии в апреле

Даниил Гетманцев отметил, что правительство, соглашаясь на условия Международного валютного фонда, в то же время расширяет "неэффективную программу нацкешбека" из-за дифференцированных выплат.

23 февраля 2026, 13:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предупредил, что уже в апреле Украина может оказаться в критической финансовой ситуации, когда государству просто не хватит средств для покрытия расходов. По его словам, это связано с тем, что бюджетные деньги, запланированные на второе полугодие, уже начали тратиться раньше. Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью Forbes Ukraine.

Есть плохое предвкушение: в Раде уже прямым текстом говорят о трагедии в апреле

Фото: из открытых источников

"Не у всех моих коллег, и не только среди депутатов, но и среди чиновников, присутствует ощущение приближения финансовой трагедии. Оно есть у меня, оно есть у министра финансов, потому что он понимает: в апреле просто нечем будет финансировать расходы", — пояснил Гетманцев, комментируя дискуссии по непопулярным налоговым изменениям.

Он добавил, что в Фонде к согласованным правительством "маякам" относятся очень серьезно: "они обязательны, и перенос их из формата prior actions этого не меняет". Это подчеркивает важность точного соблюдения условий программы, чтобы Украина не лишилась поддержки международного партнера.

В то же время, депутат резко раскритиковал правительство за непоследовательность.

"С одной стороны Кабмин соглашается на требования программы с МВФ, а с другой – расширяет, как я это называю, "неэффективную программу нацкешбека", в частности из-за дифференцированных выплат", — отметил он.

По мнению Гетманцева, такие шаги оказывают дополнительное давление на бюджет и могут усугубить финансовую стабильность государства.

Как уже писали "Комментарии", бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес высказал предположение, что президент США Дональд Трамп мог достичь определенных договоренностей с Москвой и ожидает, когда Киев согласится на предложенный формат урегулирования, чтобы официально объявить о результатах переговоров.



