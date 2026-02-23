Є погане передчуття: у Раді вже прямим текстом говорять про трагедію у квітні

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що вже у квітні Україна може опинитися у критичній фінансовій ситуації, коли державі просто не вистачатиме коштів для покриття видатків. За його словами, це пов’язано з тим, що бюджетні гроші, заплановані на друге півріччя, вже почали витрачати раніше. Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Не у всіх моїх колег, і не лише серед депутатів, але й серед урядовців, присутнє відчуття наближення фінансової трагедії. Воно є в мене, воно є у міністра фінансів, бо він розуміє: у квітні просто не буде чим фінансувати видатки", – пояснив Гетманцев, коментуючи дискусії навколо непопулярних податкових змін і виконання зобов’язань за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Він додав, що у Фонді до погоджених урядом "маяків" ставляться дуже серйозно: "вони є обов’язковими, і перенесення їх із формату prior actions цього не змінює". Це підкреслює важливість точного дотримання умов програми, аби Україна не втратила підтримку міжнародного партнера.

Водночас депутат різко розкритикував уряд за непослідовність.

"З одного боку Кабмін погоджується на вимоги програми з МВФ, а з іншого – розширює, як я це називаю, “неефективну програму нацкешбеку”, зокрема через диференційовані виплати", – зазначив він.

На думку Гетманцева, такі кроки створюють додатковий тиск на бюджет і можуть погіршити фінансову стабільність держави.

