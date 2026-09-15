Финансирование войны на грани: куда на самом деле делись "оборонные" деньги Украины

Украина столкнулась с дефицитом в 27 млрд долл. на оборонные нужды, и эта сумма значительно превышает предварительные оценки. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и выяснил причины бюджетной проблемы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главная причина – резкое удорожание войны. Украина одновременно должна финансировать армию, закупку вооружения, дронов и ПВО, выплачивать денежное довольствие военным и поддерживать семьи погибших.

Отдельной проблемой бот называет международную помощь. По его оценке, в 2026 году Украине всего нужно около 52 млрд долл. внешнего финансирования, однако поступления стали менее предсказуемыми. В первом квартале страна получила всего 5,5 млрд долл. – почти на 73% меньше, чем кварталом ранее.

ChatGPT обращает внимание и на масштаб изменения прогноза: ранее ожидаемый дефицит составил примерно 7,5 млрд долл., а теперь речь идет уже о 27 млрд долл. По мнению бота, это сигнал, что нынешняя модель финансирования войны близится к пределу.

Чат-бот Gemini видит проблему, прежде всего, в дисбалансе источников финансирования. Западные партнеры помогают Украине с гражданскими нуждами, но оборонные расходы в значительной степени приходится покрывать собственными налогами и заимствованиями.

При этом война нуждается все больше. Масштабная мобилизация, увеличение численности армии, выплаты раненым и семьям погибших создают огромную нагрузку на бюджет.

Еще один фактор – задержки с внешней помощью. Если вооружение от партнеров поступает позже, Украине приходится самостоятельно искать деньги на срочные закупки оружия, дронов и другого оборудования.

Gemini считает, что закрывать дефицит придется из-за налогов, европейских займов и использования доходов от замороженных российских активов.

Чат-бот Grok отмечает другую деталь: часть средств, запланированных на оборону во второй половине года, была израсходована ранее. Причина – необходимость срочно наращивать производство дронов, закупать оружие и обеспечивать выплаты военным.

На этом фоне война становится дороже, а экономика Украины дополнительно теряет ресурсы из-за ударов по предприятиям и портам. Меньшие поступления в бюджет накладываются на неравномерное поступление международной помощи.

В результате, по версии Grok, деньги на армию фактически были потрачены вперед. Если поначалу ожидали дефицит в 7-8 млрд долл., теперь он вырос почти втрое.

Все три чата-боты сходятся в одном: 27 млрд долл. – это следствие не одной ошибки, а одновременного действия нескольких факторов. Война стала дороже, оборонные потребности выросли, а внешнее финансирование не всегда в нужном объеме и темпе.

Различаются акценты. ChatGPT больше говорит об общем разрыве между потребностями и международной помощью, Gemini — о модели финансирования обороны и поиске новых источников средств, а Grok — о досрочном использовании оборонных ресурсов и падении бюджетных поступлений из-за ударов по экономике.

В итоге все три версии сводятся к одной: затяжная война оказалась значительно дороже предварительных расчетов, а бюджет Украины не успевает по темпу этих расходов.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом плане Путина перед энергетическим перемирием.



