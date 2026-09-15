Україна зіткнулася з дефіцитом у 27 млрд дол. на оборонні потреби, і ця сума значно перевищує попередні оцінки. Штучний інтелект проаналізував ситуацію та з’ясував причини бюджетної проблеми.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна причина — різке подорожчання війни. Україна одночасно має фінансувати армію, закупівлю озброєння, дронів і ППО, виплачувати грошове забезпечення військовим та підтримувати родини загиблих.

Окремою проблемою бот називає міжнародну допомогу. За його оцінкою, у 2026 році Україні загалом потрібно близько 52 млрд дол. зовнішнього фінансування, однак надходження стали менш передбачуваними. У першому кварталі країна отримала лише 5,5 млрд дол. — майже на 73% менше, ніж кварталом раніше.

ChatGPT звертає увагу і на масштаб зміни прогнозу: раніше очікуваний дефіцит становив приблизно 7,5 млрд дол., а тепер йдеться вже про 27 млрд дол. На думку бота, це сигнал, що нинішня модель фінансування війни наближається до межі.

Чат-бот Gemini бачить проблему передусім у дисбалансі джерел фінансування. Західні партнери допомагають Україні з цивільними потребами, але оборонні видатки значною мірою доводиться покривати власними податками та запозиченнями.

При цьому війна потребує дедалі більше коштів. Масштабна мобілізація, збільшення чисельності армії, виплати пораненим і родинам загиблих створюють величезне навантаження на бюджет.

Ще один фактор — затримки із зовнішньою допомогою. Якщо озброєння від партнерів надходить пізніше, Україні доводиться самостійно шукати гроші на термінові закупівлі зброї, дронів та іншого обладнання.

Gemini вважає, що закривати дефіцит доведеться через податки, європейські позики та використання прибутків від заморожених російських активів.

Чат-бот Grok наголошує на іншій деталі: частина коштів, запланованих на оборону у другій половині року, була витрачена раніше. Причина — необхідність терміново нарощувати виробництво дронів, закуповувати зброю та забезпечувати виплати військовим.

На цьому тлі війна стає дорожчою, а економіка України додатково втрачає ресурси через удари по підприємствах та портах. Менші надходження до бюджету накладаються на нерівномірне надходження міжнародної допомоги.

У результаті, за версією Grok, гроші на армію фактично були витрачені наперед. Якщо спочатку очікували дефіцит у 7-8 млрд дол., тепер він зріс майже втричі.

Усі три чат-боти сходяться в одному: 27 млрд дол. — це наслідок не однієї помилки, а одночасної дії кількох факторів. Війна стала дорожчою, оборонні потреби зросли, а зовнішнє фінансування не завжди надходить у потрібному обсязі та темпі.

Відрізняються акценти. ChatGPT більше говорить про загальний розрив між потребами та міжнародною допомогою, Gemini — про модель фінансування оборони та пошук нових джерел коштів, а Grok — про дострокове використання оборонних ресурсів і падіння бюджетних надходжень через удари по економіці.

У підсумку всі три версії зводяться до одного: затяжна війна виявилася значно дорожчою за попередні розрахунки, а бюджет України не встигає за темпом цих витрат.

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