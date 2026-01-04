logo

Где платят больше всего и меньше всего в Украине: новая статистика
Где платят больше всего и меньше всего в Украине: новая статистика

Рынок труда в Украине: что происходит с зарплатами по состоянию на ноябрь 2025 года

4 января 2026, 18:29
Автор:
Ткачова Марія

В Украине зафиксирован незначительный рост среднего уровня оплаты труда. В ноябре 2025 года средняя заработная плата по стране составила 27 167 гривен, что на 0,9% больше, чем в октябре.

Где платят больше всего и меньше всего в Украине: новая статистика

Уровень зарплат в Украине

Где платят больше всего

Самые высокие зарплаты традиционно сосредоточены в крупных промышленных и деловых центрах:

• Киев — 40 633 грн

• Днепропетровская область — 31 706 грн

• Луганская область — 31 340 грн


Где платят больше всего и меньше всего в Украине: новая статистика - фото 2

Где зарплаты самые низкие

Наименьшие показатели зафиксированы в отдельных центральных и северных регионах:

• Кировоградская область — 19 079 грн

• Черновицкая область — 19 096 грн

• Черниговская область — 20 344 грн

Задолженность по зарплатам

По состоянию на 1 декабря 2025 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,8 миллиарда гривен, что свидетельствует о сохранении серьезных проблем в ряде предприятий и отраслей.

Зарплаты по сферам деятельности

Уровень доходов существенно различается в зависимости от отрасли:

• Самая высокая оплата — в сфере информации и телекоммуникаций: в среднем 66 934 грн

• Самая низкая оплата — в сфере образования: 16 622 грн

Эксперты отмечают, что разрыв между отраслями и регионами остается значительным, несмотря на общее медленное рост средней заработной платы.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrstat?
