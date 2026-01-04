Где платят больше всего и меньше всего в Украине: новая статистика

В Украине зафиксирован незначительный рост среднего уровня оплаты труда. В ноябре 2025 года средняя заработная плата по стране составила 27 167 гривен, что на 0,9% больше, чем в октябре.

Уровень зарплат в Украине

Где платят больше всего



Самые высокие зарплаты традиционно сосредоточены в крупных промышленных и деловых центрах:

• Киев — 40 633 грн

• Днепропетровская область — 31 706 грн

• Луганская область — 31 340 грн







Где зарплаты самые низкие

Наименьшие показатели зафиксированы в отдельных центральных и северных регионах:

• Кировоградская область — 19 079 грн

• Черновицкая область — 19 096 грн

• Черниговская область — 20 344 грн

Задолженность по зарплатам



По состоянию на 1 декабря 2025 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине достигла 3,8 миллиарда гривен, что свидетельствует о сохранении серьезных проблем в ряде предприятий и отраслей.



Зарплаты по сферам деятельности



Уровень доходов существенно различается в зависимости от отрасли:

• Самая высокая оплата — в сфере информации и телекоммуникаций: в среднем 66 934 грн

• Самая низкая оплата — в сфере образования: 16 622 грн

Эксперты отмечают, что разрыв между отраслями и регионами остается значительным, несмотря на общее медленное рост средней заработной платы.



