Де платять найбільше і найменше в Україні: нова статистика

В Україні зафіксовано незначне зростання середнього рівня оплати праці. У листопаді 2025 року середня заробітна плата по країні становила 27 167 гривень, що на 0,9% більше, ніж у жовтні.

Рівень зарплат в Україні

Де платять найбільше



Найвищі зарплати традиційно зосереджені у великих промислових і ділових центрах:

• Київ — 40 633 грн

• Дніпропетровська область — 31 706 грн

• Луганська область — 31 340 грн







Де зарплати найнижчі



Найменші показники зафіксовано в окремих центральних і північних регіонах:

• Кіровоградська область — 19 079 грн

• Чернівецька область — 19 096 грн

• Чернігівська область — 20 344 грн

Борги по зарплатах



Станом на 1 грудня 2025 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,8 мільярда гривень, що свідчить про збереження серйозних проблем у частині підприємств і галузей.



Зарплати за сферами діяльності



Рівень доходів суттєво різниться залежно від галузі:

• Найвища оплата — у сфері інформації та телекомунікацій: у середньому 66 934 грн

• Найнижча оплата — у сфері освіти: 16 622 грн

Експерти зазначають, що розрив між галузями та регіонами залишається значним, попри загальне повільне зростання середньої зарплати.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що вранці 26 грудня 2025 року в місті Корєновськ Краснодарського краю РФ стався вибух поблизу місця дислокації 47-ї ракетної бригади російської армії, яка входить до складу 8-ї армії південного воєнного округу.

Близько 07:40 на в’їзді до військової частини було здійснено мінно-вибухове ураження. Внаслідок вибуху загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Серед російських військовослужбовців є втрати.

