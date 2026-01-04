logo_ukra

Де платять найбільше і найменше в Україні: нова статистика
Де платять найбільше і найменше в Україні: нова статистика

Ринок праці в Україні: що відбувається із зарплатами станом на листопад 2025 року

4 січня 2026, 18:29
Автор:
Ткачова Марія

В Україні зафіксовано незначне зростання середнього рівня оплати праці. У листопаді 2025 року середня заробітна плата по країні становила 27 167 гривень, що на 0,9% більше, ніж у жовтні.

Де платять найбільше і найменше в Україні: нова статистика

Рівень зарплат в Україні

Де платять найбільше

Найвищі зарплати традиційно зосереджені у великих промислових і ділових центрах:

• Київ — 40 633 грн

• Дніпропетровська область — 31 706 грн

• Луганська область — 31 340 грн



Де зарплати найнижчі

Найменші показники зафіксовано в окремих центральних і північних регіонах:

• Кіровоградська область — 19 079 грн

• Чернівецька область — 19 096 грн

• Чернігівська область — 20 344 грн

Борги по зарплатах

Станом на 1 грудня 2025 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,8 мільярда гривень, що свідчить про збереження серйозних проблем у частині підприємств і галузей.

Зарплати за сферами діяльності

Рівень доходів суттєво різниться залежно від галузі:

• Найвища оплата — у сфері інформації та телекомунікацій: у середньому 66 934 грн

• Найнижча оплата — у сфері освіти: 16 622 грн

Експерти зазначають, що розрив між галузями та регіонами залишається значним, попри загальне повільне зростання середньої зарплати.

Джерело: https://www.facebook.com/Ukrstat?
