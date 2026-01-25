Готовьтесь платить больше: весной 2026 года техника подорожает резко и для всех – причина вас удивит

Весна 2026 может стать неприятным сюрпризом для всех, кто планировал обновить смартфон, купить новый телевизор или бытовую технику. Мировые производители уже открыто говорят о неизбежном подорожании потребительской электроники , и сигнал раздался не от кого-либо, а от Samsung – крупнейшего в мире производителя чипов памяти.

Смартфоны, телевизоры и даже холодильники станут «золотыми»: запуская новую волну роста цен

Заявление прозвучало на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе , и оно фактически означает одно: более дешевой техники в ближайшее время не будет.

Что на самом деле происходит на рынке

Мировой рынок полупроводников оказался в состоянии, которое аналитики уже называют беспрецедентным . В 2025 году цены на чипы памяти DRAM и NAND выросли в разы, а в 2026-м этот процесс только ускорится.

По прогнозам отраслевых экспертов:

в первом квартале 2026 года цены на память вырастут еще на 40–50% ;

во втором квартале возможно дополнительное повышение еще на 20% .

Это означает, что каждое устройство – от бюджетного смартфона до флагманского телевизора – автоматически становится дороже еще на этапе производства.

Главный виновник – искусственный интеллект

Причина скачка цен не в войнах, логистике или инфляции. Она гораздо более глобальная — взрывное развитие искусственного интеллекта .

Компании, работающие с ИИ:

массово скупают высокопроизводительную память;

строят новые дата-центры;

резервируют производственные линии в годы вперед.

В результате производители чипов вынуждены переориентироваться с потребительской электроники на ШИ-индустрию , потому что именно там сейчас самые большие деньги. Для обычных смартфонов, телевизоров и бытовой техники компонентов становится меньше – а дефицит всегда означает рост цен.

Что открыто признает Samsung

Глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли на CES 2026 прямо заявил, что ситуация уже вышла из-под контроля:

"Проблемы с поставками полупроводников коснутся всех. Цены растут прямо сейчас. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но приближаемся к точке, когда пересмотр цен становится неизбежным".

Еще жестче высказался сопредседатель компании Те Мун Ро, подчеркнув, что кризис охватывает всю электронику без исключения – от смартфонов до холодильников и стиральных машин.

И это говорит компания, которая сама производит чипы . Если даже Samsung не может удержать цены, другим брендам это будет сделать еще сложнее.

Почему именно весна 2026 станет переломной

Ключевой момент – обновление модельных линеек . Именно весной производители массово выводят на рынок новые серии смартфонов, телевизоров и бытовой техники.

И эти устройства:

уже производятся из комплектующих по новым, значительно более высоким ценам;

без "старых" запасов дешевых чипов;

автоматически зададут новый, более высокий ценовой уровень в магазинах.

Аналитики сходятся во мнении: даже если рынок стабилизируется, возврата к старым ценам не будет . Спрос на память для ИИ – не временный тренд, а долгосрочная реальность.

Что это значит для покупателей

Фактически простое правило:

кто купит технику к весне 2026 года, тот сэкономит .

После этого:

средний сегмент подорожает больше всего;

флагманы станут еще менее доступными;

акции и скидки не будут перекрывать общий рост цен.

Искусственный интеллект, который должен сделать жизнь более удобной, уже начал делать ее дороже. И, похоже, это только первая волна.

