Готовьтесь платить больше: весной 2026 года техника подорожает резко и для всех – причина вас удивит

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Весна 2026 может стать неприятным сюрпризом для всех, кто планировал обновить смартфон, купить новый телевизор или бытовую технику. Мировые производители уже открыто говорят о неизбежном подорожании потребительской электроники , и сигнал раздался не от кого-либо, а от Samsung – крупнейшего в мире производителя чипов памяти.
Смартфоны, телевизоры и даже холодильники станут «золотыми»: запуская новую волну роста цен
Заявление прозвучало на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе , и оно фактически означает одно: более дешевой техники в ближайшее время не будет.
Мировой рынок полупроводников оказался в состоянии, которое аналитики уже называют беспрецедентным . В 2025 году цены на чипы памяти DRAM и NAND выросли в разы, а в 2026-м этот процесс только ускорится.
По прогнозам отраслевых экспертов:
в первом квартале 2026 года цены на память вырастут еще на 40–50% ;
во втором квартале возможно дополнительное повышение еще на 20% .
Это означает, что каждое устройство – от бюджетного смартфона до флагманского телевизора – автоматически становится дороже еще на этапе производства.
Причина скачка цен не в войнах, логистике или инфляции. Она гораздо более глобальная — взрывное развитие искусственного интеллекта .
Компании, работающие с ИИ:
массово скупают высокопроизводительную память;
строят новые дата-центры;
резервируют производственные линии в годы вперед.
В результате производители чипов вынуждены переориентироваться с потребительской электроники на ШИ-индустрию , потому что именно там сейчас самые большие деньги. Для обычных смартфонов, телевизоров и бытовой техники компонентов становится меньше – а дефицит всегда означает рост цен.
Глава глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли на CES 2026 прямо заявил, что ситуация уже вышла из-под контроля:
"Проблемы с поставками полупроводников коснутся всех. Цены растут прямо сейчас. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но приближаемся к точке, когда пересмотр цен становится неизбежным".
Еще жестче высказался сопредседатель компании Те Мун Ро, подчеркнув, что кризис охватывает всю электронику без исключения – от смартфонов до холодильников и стиральных машин.
И это говорит компания, которая сама производит чипы . Если даже Samsung не может удержать цены, другим брендам это будет сделать еще сложнее.
Ключевой момент – обновление модельных линеек . Именно весной производители массово выводят на рынок новые серии смартфонов, телевизоров и бытовой техники.
И эти устройства:
уже производятся из комплектующих по новым, значительно более высоким ценам;
без "старых" запасов дешевых чипов;
автоматически зададут новый, более высокий ценовой уровень в магазинах.
Аналитики сходятся во мнении: даже если рынок стабилизируется, возврата к старым ценам не будет . Спрос на память для ИИ – не временный тренд, а долгосрочная реальность.
Фактически простое правило:
кто купит технику к весне 2026 года, тот сэкономит .
После этого:
средний сегмент подорожает больше всего;
флагманы станут еще менее доступными;
акции и скидки не будут перекрывать общий рост цен.
Искусственный интеллект, который должен сделать жизнь более удобной, уже начал делать ее дороже. И, похоже, это только первая волна.
Читайте также в "Комментариях", что в Украине резко подорожала зарядка электромобилей — цены на электроэнергию для ЕV выросли на 25-50%, что фактически сравнило или даже превысило стоимость поездок на газе и дизеле.