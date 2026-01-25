Готуйтесь платити більше: навесні 2026 року техніка подорожчає різко й для всіх — причина вас здивує

Весна 2026 року може стати неприємним сюрпризом для всіх, хто планував оновити смартфон, купити новий телевізор або побутову техніку. Світові виробники вже відкрито говорять про неминуче подорожчання споживчої електроніки, і сигнал пролунав не від кого-небудь, а від Samsung — найбільшого у світі виробника чипів пам’яті.

Смартфони, телевізори й навіть холодильники стануть «золотими»: що запускає нову хвилю зростання цін

Заява прозвучала на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі, і вона фактично означає одне: дешевшої техніки найближчим часом не буде.

Що насправді відбувається на ринку

Світовий ринок напівпровідників опинився у стані, який аналітики вже називають безпрецедентним. Протягом 2025 року ціни на чипи пам’яті DRAM і NAND зросли в рази, а у 2026-му цей процес лише прискориться.

За прогнозами галузевих експертів:

у першому кварталі 2026 року ціни на пам’ять зростуть ще на 40–50% ;

у другому кварталі можливе додаткове підвищення ще на 20%.

Це означає, що кожен пристрій — від бюджетного смартфона до флагманського телевізора — автоматично стає дорожчим ще на етапі виробництва.

Головний винуватець — штучний інтелект

Причина стрибка цін не у війнах, логістиці чи інфляції. Вона значно глобальніша — вибуховий розвиток штучного інтелекту.

Компанії, які працюють із ШІ:

масово скуповують високопродуктивну пам’ять;

будують нові дата-центри;

резервують виробничі лінії на роки вперед.

У результаті виробники чипів змушені переорієнтовуватися зі споживчої електроніки на ШІ-індустрію, бо саме там зараз найбільші гроші. Для звичайних смартфонів, телевізорів і побутової техніки компонентів стає менше — а дефіцит завжди означає зростання цін.

Що відкрито визнає Samsung

Голова глобального маркетингу Samsung Вонджин Лі на CES 2026 прямо заявив, що ситуація вже вийшла з-під контролю:

"Проблеми з постачанням напівпровідників торкнуться всіх. Ціни зростають просто зараз. Ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але наближаємося до точки, коли перегляд цін стає неминучим".

Ще жорсткіше висловився співголова компанії Те Мун Ро, наголосивши, що криза охоплює всю електроніку без винятку — від смартфонів до холодильників і пральних машин.

І це говорить компанія, яка сама виробляє чипи. Якщо навіть Samsung не може стримати ціни, іншим брендам це буде зробити ще складніше.

Чому саме весна 2026 року стане переломною

Ключовий момент — оновлення модельних лінійок. Саме навесні виробники масово виводять на ринок нові серії смартфонів, телевізорів та побутової техніки.

І ці пристрої:

вже виготовляються з комплектуючих за новими, значно вищими цінами;

не матимуть "старих" запасів дешевих чипів;

автоматично зададуть новий, вищий ціновий рівень у магазинах.

Аналітики сходяться на думці: навіть якщо ринок стабілізується, повернення до старих цін не буде. Попит на пам’ять для ШІ — не тимчасовий тренд, а довгострокова реальність.

Що це означає для покупців

Фактично — просте правило:

хто купить техніку до весни 2026 року, той заощадить.

Після цього:

середній сегмент подорожчає найбільше;

флагмани стануть ще менш доступними;

акції та знижки не перекриватимуть загального зростання цін.

Штучний інтелект, який мав зробити життя зручнішим, уже почав робити його дорожчим. І, схоже, це лише перша хвиля.

Читайте також в "Коментарях", що в Україні різко подорожчала зарядка електромобілів — ціни на електроенергію для ЕV зросли на 25–50%, що фактично зрівняло або навіть перевищило вартість поїздок на газі та дизелі.