Илон Маск потерял статус первого в мире триллионера: что случилось

Американский предприниматель Илон Маск не является первым в мире триллионером на фоне резкого падения стоимости акций SpaceX и Tesla. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена сократилось до примерно 957 млрд долларов.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Маск впервые преодолел отметку в 1 трлн долларов после рекордного выхода SpaceX на фондовый рынок в начале июня. Первоначальное публичное размещение акций оценило космическую компанию более чем в 2 трлн долларов, а стремительный рост котировок в первые дни торгов сделал основателя SpaceX самым богатым человеком в истории и первым триллионером.

Однако эйфория инвесторов оказалась непродолжительной. В 23 июня акции SpaceX закрылись на уровне 156 долларов, что более чем на 30% ниже внутридневного максимума в 225 долларов, зафиксированного 16 июня. В то же время бумаги все еще торгуются выше стартовой цены IPO в 150 долларов.

На рынок технологических компаний давят опасения относительно возможного "пузыря" в сфере искусственного интеллекта, а также ожидания повышения процентных ставок. Инвесторы также осторожно оценивают амбициозные планы SpaceX, в частности, развитие спутниковых систем, дата-центров в космосе и колонизации Марса.

Согласно данным Bloomberg, доля Маска у SpaceX остается его главным активом: ее оценивают примерно в 744 млрд долларов. Еще около 158 млрд долларов приходится на его пакет акций Tesla, также потерявший в стоимости во время общей распродажи.

Несмотря на утрату символического статуса триллионера, Маск сохраняет значительный отрыв от других миллиардеров. Его состояние, по оценкам Bloomberg, примерно на 660 млрд долларов превышает капитал соучредителя Google Ларри Пейджа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп перепутал имя Илона Маска.

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